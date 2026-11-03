جیفری پیکٹ: شمالی امریکہ اور یورپ اب بھی ایک براعظم ہیں، ڈاکٹر جارڈن فیتھیان کا اہم انکشاف
برطانیہ کی ڈربی یونیورسٹی کے ماہر ارضیات ڈاکٹر جارڈن فیتھیان کی تحقیق کے مطابق شمالی امریکہ اور یورپ وروس اب بھی ایک ہی براعظم ہیں کیونکہ بحراوقیانوس کے نیچے دونوں پلیٹیں جڑی ہوئی ہیں۔
برطانیہ کی ڈربی یونیورسٹی سے منسلک ماہر ارضیات ڈاکٹر جارڈن فیتھیان نے اپنی جدید تحقیق کی بنیاد پر ایک ایسا حیرت انگیز انکشاف کیا ہے جو جیالوجی کے قدیم نظریات کو چیلنج کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فیتھیان کا دعویٰ ہے کہ جیوگرافک تقسیم کے عام تصور کے برعکس، شمالی امریکہ اور یورپ وروس اب بھی ایک ہی براعظم ہیں۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ان کی تحقیق ٹیم نے بحراوقیانوس کے گہرے پانیوں میں موجود ایک انتہائی طویل اور وسیع ارضی ساخت کا تفصیلی جائزہ لیا۔
بحراوقیانوس کے نیچے ارضی سلسلے کی دریافت
ڈاکٹر فیتھیان کی ٹیم نے بحراوقیانوس کے نیچے واقع دو ہزار کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلے کا سائنسی معائنہ کیا، جو جیالوجیکل طور پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سلسلہ شمالی امریکن اور یورشیائی ارضی پلیٹوں کے عین درمیان میں واقع ہے اور گرین لینڈ سے شروع ہوکر آئس لینڈ اور سکاٹ لینڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ عام جیالوجیکل نظریہ یہ مانا جاتا تھا کہ یہ دونوں پلیٹیں سوا پانچ کروڑ سال پہلے ایک دوسرے سے الگ ہو گئی تھیں، لیکن ڈاکٹر فیتھیان کی جدید تحقیق نے اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ زیر آب اس پہاڑی سلسلے میں کئی مقامات پر دونوں پلیٹیں باہم ملی ہوئی ہیں۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
یورپ وروس اور شمالی امریکہ کا جیالوجیکل تعلق
ڈاکٹر فیتھیان کے مطابق، زیر آب پہاڑی سلسلے میں دونوں ارضی پلیٹوں کے باہمی جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ارضی سائنس کے لحاظ سے شمالی امریکہ اور یورپ وروس اب بھی ایک ہی براعظم ہیں۔ یہ مشترکہ براعظم دو تین پچیس کروڑ سال پہلے موجودہ دنیا کے تمام براعظموں کو ملانے والے ''پانگیا'' نامی سپر براعظم کا حصہ تھا۔ اس دریافت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیالوجیکل سیڑھی پر یہ دونوں خطے اب بھی جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ سطح زمین پر ان کے درمیان سمندر موجود ہے۔
تحقیقی ٹیم اور ڈربی یونیورسٹی کا کردار
برطانیہ کی ڈربی یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر جارڈن فیتھیان کی قیادت میں کام کرنے والی اس تحقیقی ٹیم نے جدید سائنسی اوزار کا استعمال کرتے ہوئے سمندر کے گہرے حصوں کا نقشہ تیار کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ شمالی امریکن اور یورشیائی پلیٹیں درحقیقت دو الگ الگ تہذیبی یا سیاسی یونٹس ہیں لیکن جیالوجیکل طور پر ان کا تعلق اب بھی منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس تحقیق کے ذریعے ڈاکٹر فیتھیان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود ارضی ساختیں اب بھی دونوں براعظموں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں۔
پانگیا سپر براعظم اور جدید جیالوجی پر اثرات
اس انکشاف کا سب سے بڑا اثر جیالوجیکل تاریخ کے ان پڑھنوں پر پڑتا ہے جو ماضی میں براعظموں کی منتقلی اور ان کے الگ ہونے کے عمل کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر یورپ وروس اور شمالی امریکہ اب بھی ایک ہی براعظم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانگیا سپر براعظم کی تحلیل کا عمل مکمل نہیں ہوا یا کم از کم ارضی پلیٹوں کی سطحی علیحدگی کے باوجود نیچے کی گہرائیوں میں تعلق قائم ہے۔ ڈاکٹر فیتھیان کے مطابق، یہ دریافت سائنس دانوں کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ سمندری تہہ زمین کی کس طرح ساخت بناتی ہے اور کس طرح یہ ارضیاتی تاریخ کو متاثر کرتی ہے۔
مستقبل کی تحقیقی سمتیں اور سائنسی بحث
اس تحقیق کے بعد جیالوجی کی دنیا میں نئی بحثوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کیا سمندر کے نیچے موجود ساختیں براعظمی تعلق کو مستحکم رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر فیتھیان اور ان کی ٹیم نے اپنے نتائج کی توثیق کے لیے مزید ڈیٹا اکٹھا کرنے اور بحراوقیانوس کے دیگر حصوں کا بھی معائنہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ تحقیق نہ صرف جیالوجی کے طلباء اور محققین کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ہمیں اپنی سیارے کی تاریخ کو دیکھنے کا نیا نقطہ نظر بھی فراہم کرتی ہے کہ کس طرح زمین کی ساخت اب بھی برقرار ہے اور کس طرح ماضی کے براعظم آج بھی اپنے پرانے تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
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