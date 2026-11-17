جیمز بانڈ نئی فلم کے لیے آٹھ عالمی اداکاراؤں کے نام تجویز
جیمز بانڈ سیریز کی نئی فلم میں خواتین کرداروں کے لیے پریانکا چوپڑا، دپیکا پڈوکون، زینڈایا اور دیگر آٹھ مشہور اداکاراؤں کے نام تجویز کیے گئے ہیں۔
جیمز بانڈ فلموں کی سیریز میں خواتین کرداروں کو اکثر خوبصورتی اور رومانوی تعلق تک محدود سمجھا جاتا رہا ہے، تاہم اب سیریز کی نئی فلم کی تیاری کے سلسلے میں اس روایت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں آٹھ عالمی شہرت یافتہ اداکاراؤں کے ناموں کی فہرست سامنے آئی ہے جن میں بالی ووڈ اور ہالی وڈ کی معروف شخصیات شامل ہیں۔ اس فہرست میں پریانکا چوپڑا جوناس، دپیکا پڈوکون اور زینڈایا سمیت نام شامل ہیں جو اس سیریز کے نئے رخ کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
جدید خواتین کرداروں کی اہمیت
جیمز بانڈ سیریز میں خواتین کرداروں کی نوعیت میں وقت کے ساتھ تبدیلی آئی ہے اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والی فلم میں بانڈ کے مقابل ایسی خاتون کردار پیش کی جائے جو محض معاون یا محبوبہ نہ رہے۔ ایسے کردار کو اپنی ذہانت، منصوبہ بندی اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے جاسوس کو مشکل میں ڈالنے والا دکھایا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں پیش کی گئی فہرست محض پسندیدہ ناموں اور ممکنہ کرداروں پر مبنی ہے، جسے فلم کی کاسٹنگ کا باضابطہ اعلان نہیں سمجھنا چاہیے۔Also readNvidia Rejects Jensen Huang CEO Reappointment
پریانکا چوپڑا اور دپیکا پڈوکون کا تجربہ
پریانکا چوپڑا کو اس کردار کے لیے موزوں سمجھنے کی وجہ ان کا جاسوسی اور ایکشن پر مبنی منصوبوں میں بھرپور تجربہ ہے، خاص طور پر ویب سیریز سٹاڈل میں نادیہ سنہا کے کردار اور کوانٹیکو میں ان کی اداکاری نے انہیں بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا۔ تجویز کردہ کردار کے مطابق وہ ایک ایسی باغی انٹیلی جنس سربراہ ہوسکتی ہیں جو 007 سے کئی قدم آگے ہو اور جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسری جانب، بالی ووڈ اداکارہ دپیکا پڈوکون نے پٹھان، جوان اور فائٹر جیسی فلموں میں ایکشن کردار ادا کرکے اپنی صلاحیتیں ثابت کی ہیں اور ہالی وڈ فلم ایکس ایکس ایکس: ریٹرن آف زینڈر کیج میں ون ڈیزل کے ساتھ کام کرکے بین الاقوامی سطح پر اپنی موجودگی منوا چکی ہیں۔ دپیکا کی شخصیت، اسکرین پر اعتماد اور ایکشن کا تجربہ انہیں بانڈ کی مضبوط اتحادی یا خطرناک حریف کے طور پر پیش کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، جہاں ان کے لیے ایک ایسے ارب پتی اسلحہ فروش کا کردار تجویز کیا گیا ہے جس کا ذوق نفیس، وفاداریاں مشکوک اور بانڈ کی دلکشی سے متاثر ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔
زینڈایا اور فلورنس پیو کے کردار
ہالی وڈ اداکارہ زینڈایا اسپائیڈر مین اور ڈیون جیسی بڑی فلمی سیریز کا حصہ رہ چکی ہیں اور فلم چینلنجرز میں ان کی اداکاری نے ان کی شخصیت کے ایک مختلف اور مضبوط پہلو کو نمایاں کیا۔ زینڈایا کی ہدایت کار ڈینس ویلینیو کے ساتھ ڈیون فلموں میں پہلے سے شراکت داری ہے اور اگر انہیں نئے بانڈ کے کردار میں رابرٹ پیٹنسن کے مقابل لایا جائے تو دونوں کے درمیان ایک دلچسپ فلمی جوڑی بن سکتی ہے۔ ان کے لیے ایک ایسی ذہین سائبر انٹیلی جنس ماہر کا کردار تجویز کیا گیا ہے جو بانڈ کے جدید آلات کو بھی پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی سمجھتی ہو اور خفیہ معلومات اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جاسوس کو مسلسل چیلنج کرے۔ فلورنس پیو ایسے کرداروں کے لیے جانی جاتی ہیں جن میں مضبوطی اور خود اعتمادی نمایاں ہو، جیسے کہ مارول کی فلموں بلیک وڈو اور تھنڈربولٹس میں یلینا بیلووا کا کردار۔ وہ ڈیون کی فلمی دنیا کا بھی حصہ ہیں اور ان کی اداکاری میں مزاح، جذباتی گہرائی اور جسمانی پھرتی کا امتزاج انہیں بانڈ سیریز کے لیے منفرد انتخاب بنا سکتا ہے، جہاں ان کے لیے ایک ایسی برطانوی قاتل کا کردار تجویز کیا گیا ہے جسے بانڈ کو ختم کرنے کی ذمہ داری دی جائے، لیکن مشن کے دوران حالات اس کے لیے غیر متوقع رخ اختیار کر لیں۔
بقیہ اداکاراؤں کی ممکنہ شمولیت
آنا دے آرماس پہلے ہی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی میں پالوما کے کردار کے ذریعے بانڈ سیریز کا حصہ بن چکی ہیں اور ان کی مختصر موجودگی نے شائقین کو متاثر کرنے کے باوجود کردار کو زیادہ آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا، تاہم بعد ازاں فلم بالیرینا میں بھی ان کا ایکشن کردار سامنے آیا۔ تجویز ہے کہ انہیں دوبارہ پالوما کے روپ میں لایا جائے، لیکن اس مرتبہ ایک تجربہ کار امریکی خفیہ ایجنٹ کے طور پر، جس کا اپنا مشن ہو۔ بھارتی اداکارہ شوبھیتا دھولی پالا کو اس فہرست میں ایک غیر متوقع مگر دلچسپ انتخاب قرار دیا گیا ہے، جو میڈ ان ہیون، دی نائٹ منیجر اور منکی مین جیسے منصوبوں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں اور ان کی شخصیت میں ایک پراسرار اور پرسکون تاثر پایا جاتا ہے جو بانڈ سیریز کے ماحول سے مطابقت رکھ سکتا ہے۔ ان کے لیے ایک ایسی فن پاروں کی شوقین خاتون کا کردار تجویز کیا گیا ہے جو عالمی جاسوسی کے منصوبوں کی مالی معاونت کرتی ہو، لیکن اپنے اصل عزائم کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ برطانوی اداکارہ جوڈی کومر نے ڈراما سیریز کلنگ ایو میں ویلانل کے کردار سے کافی شہرت حاصل کی، جس میں انہوں نے ایک ایسی قاتل کی تصویر پیش کی جو بیک وقت پرسکش، غیر متوقع اور خطرناک ہے۔ ان کے لیے ایک ایسی سابق ایم آئی سکس ایجنٹ کا کردار تجویز کیا گیا ہے جو بانڈ کے طریقہ کار سے پوری طرح واقف ہو اور اس کی کمزوریوں کو اسی کے خلاف استعمال کرے۔ مارگوٹ روبی نے ہارلے کوئن سے باربی تک مختلف نوعیت کے کردار ادا کرکے اپنی اداکاری کی وسعت ثابت کی ہے اور ان کی عالمی شہرت اور اسکرین پر موجودگی بانڈ سیریز میں ایک بڑی فلمی جوڑی کے لیے موزوں ہو سکتی ہے۔
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