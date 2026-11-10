جیم جیڈن کی نمائندہ مجلس میں جمہوری اتحادیوں کی قیادت
جمہوری اتحادیوں کے سخت گیر رکن جیم جیڈن نے اسٹیو اسکالیز کو شکست دے کر امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹٹوز میں اپنی پارٹی کی نئی قیمنت سنبھالی ہے۔
امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹٹوز میں جمہوری اتحادیوں (Republicans) کی نئی قیمنت کا تعین منگل کے روز ایک خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا گیا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت گیر حامی جیم جیڈن ( Jim Jordan) نے کامیابی حاصل کی۔ یہ انتخاب اس وقت سامنے آیا جب جمہوری اتحادیوں نے گزشتہ ہفتے ہوئے درمیانی انتخابات (midterm election) میں دونوں ایوانوں پر کنٹرول کھونے کے بعد اپنے مستقبل اور حکمت عملی پر غور و فکر کر رہے تھے۔ جیڈن نے موجودہ ماسٹی لیڈر اسٹیو اسکالیز ( Steve Scalise) کو شکست دے کر پارٹی کی مخالفت کی قیادت سنبھالی ہے۔
جیڈن کی تاریخی فتح اور ووٹنگ کا تفصیلی جائزہ
ہاؤس جوسٹس کمیٹی کے بااختیار چیئرمین جیم جیڈن نے اسٹیو اسکالیز کو 106 ووٹوں سے شکست دی، جبکہ اسکالیز کو صرف 73 ووٹ ملے۔ یہ نتائج امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ اوہائیو کے کانگریس مین جیڈن اب آنے والے جمہوری اکثریت کے خلاف جمہوری اتحادیوں کی مخالفانہ پالیسیوں کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے مائیک جانسن (Mike Johnson) کی جگہ لے لی، جنہوں نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر جمہوری اتحادیوں کے کنٹرول کھونے کے بعد اپنی عہدیداری سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
جمہوری اتحادیوں کے اندرونی اختلافات اور تاریخ
جیم جیڈن ہارڈ رائٹ ہاؤس فریڈم کوسس (House Freedom Caucus) کے بانی ارکان میں شامل ہیں اور انہوں نے خود کو اس جنگجو کے طور پر پیش کیا تھا جو ٹرمپ کے صدارتی دور کے آخری دو سالوں میں جمہوریوں کا مقابلہ کر سکے۔ ان کی یہ کامیابی جمہوری اتحادیوں کے قائم شدہ لیڈرشپ کو مسترد کرنے کی علامت سمجھی جا رہی ہے، خاص طور پر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ اسٹیو اسکالیز گزشتہ دہائی سے پارٹی کی سینئر عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ یہ مقابلہ 2023 کے اسپیکرشپ کے انتخاب کا دوبارہ رخ تھا، جب کیون میکارتھی (Kevin McCarthy) کو ہٹایا گیا تھا۔
سیاسی پس منظر اور حریفوں کے موقف
اسٹیو اسکالیز نے ابتدا میں جمہوری اتحادیوں کی نامزدگی حاصل کی تھی لیکن کافی حمایت نہ ملنے پر انہیں دستبردار ہونا پڑا، جبکہ جیڈن نے ہاؤس فلور پر تین بار ووٹنگ میں شکست کھائی تھی اور آخرکار مائیک جانسن ایک متفقہ امیدوار کے طور پر ابھرے تھے۔ جیم جیڈن، جو کہ ایک سابق چیمپئن کشتی باز ہیں اور 2007 سے کانگریس کی نمائندگی کر رہے ہیں، نے اپنے آپ کو سیاسی جھگڑالو اور جمہوری اتحادیوں کے قیادت کے نظام کے سخت تنقید کار کے طور پر ثابت کیا ہے۔ انہیں سابق اسپیکر جان بوہنر (John Boehner) نے 'لیجسلیٹیو ٹیررسٹ' قرار دیا تھا۔
آئندہ چیلنجز اور سینیٹ میں صورتحال
جیم جیڈن نے 2020 کے الیکشن کے نتیجے میں ہونے والی تحقیقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاع بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ، سینیٹ کے جمہوری اتحادیوں نے بھی منگل کے روز اپنی قیمنت کے انتخاب کو ملتوی کر دیا، کیونکہ انہیں درمیانی انتخابات کی شکست پر جوابدہی اور جمہوریوں کے خلاف واضح حکمت عملی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ سینیٹ ماسٹی لیڈر جان ثون (John Thune) کو غیر مخالف امیدوار کے طور پر جیتنے کی توقع تھی، لیکن سخت گیر قانون سازوں نے مزید وقت مانگا۔
حکومتی تبدیلی اور مستقبل کے اقدامات
جمہوری سینٹر رِک اسکاٹ (Rick Scott) نے رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 'ہمارے پاس 55 دن باقی ہیں جب تک کہ جمہوری اقتدار میں نہیں آتے'۔ یہ بیان دی ہل (The Hill) کی رپورٹ کے مطابق ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پارٹی کو نئی قیمنت کے تحت فوری طور پر اپنی سمت طے کرنی ہوگی۔ جیم جیڈن کی قیمنت میں تبدیلی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جمہوری اتحادیوں کے اندر روایتی سیاست سے ہٹ کر ایک زیادہ جارحانہ نقطہ نظر اپنانے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔
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