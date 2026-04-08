جینک سنر اور کارلوس الکاراز نے مونٹی کارلو میں اپنی مٹی کے کورٹ کی شروعات کی

جینک سنر اور کارلوس الکاراز نے مونٹی کارلو میں اپنے ابتدائی مٹی کے کورٹ میچوں میں متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے فرنچ اوپن سے قبل دنیا کے نمبر ایک کی رینکنگ کی دوڑ میں تیزی آگئی۔
منٹی کارلو، موناکو کی شہزادی (اے ایف پی) - جینک سنر اور کارلوس الکاراز نے فرنچ اوپن سے پہلے دنیا کے نمبر ایک رینکنگ کے لیے اپنی دوڑ جاری رکھی، جب انہوں نے منگل کو اپنے حریفوں کو مونٹی کارلو کی سرخ مٹی میں کچل کر اپنے مٹی کے سیزن کا آغاز کیا۔ ہجوم میں یوسین بولٹ کے ساتھ، دنیا کے ٹاپ ٹو نے ماسٹرز ایونٹ میں دوسرے راؤنڈ کی فتوحات حاصل کیں۔ نمبر 2 سنر نے فرانسیسی یوگو ہمبرٹ کو 6-3، 6-0 سے شکست دینے میں ایک گھنٹہ اور چار منٹ لگائے۔ ان کے بعد سینٹر کورٹ پر ٹاپ رینک والے الکاراز آئے، جنہوں نے ارجنٹائن
کے سیبسٹین بیز کو 6-1، 6-3 سے شکست دینے میں پانچ منٹ زیادہ لیے۔ سنر ایک پہلے اہم مٹی کے کورٹ کا ٹائٹل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور موجودہ مونٹی کارلو چیمپئن الکاراز کو دنیا کے نمبر ایک سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہسپانوی نے اپنے میچ کے بعد کہا کہ یہ ناگزیر ہے کہ 24 سالہ اطالوی اگلے چند ہفتوں میں ٹاپ مقام حاصل کر لیں گے۔ سنر سیزن کے پہلے مٹی کے کورٹ ایونٹ میں مارچ میں انڈین ویلز اور میامی ماسٹرز 1000 ٹورنامنٹس میں اپنی متاثر کن 'سنشائن ڈبل' کے بعد آئے تھے، بغیر کوئی سیٹ چھوڑے دونوں ٹائٹل جیتے۔ منگل کو ان کی فتح نے 1000 سطح کے ایونٹس میں ان کی جیت کی اسٹریک کو 18 میچوں تک پہنچا دیا۔ 'یہ میری طرف سے ایک اچھا پرفارمنس تھا،' سنر نے کہا، مزید کہا کہ پہلا مٹی کا ایونٹ 'کبھی بھی آسان نہیں ہوتا'۔ 'آپ کو اپنے گیم کے انداز کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا، کہ آپ بعض حالات سے کیسے نمٹتے ہیں،' انہوں نے کہا۔ 'میں یہاں اچھے جذبات کے ساتھ آیا ہوں، لیکن ساتھ ہی، زیادہ توقعات نہیں ہیں۔' الکاراز کے پاس ایسی کوئی ریزرویشن نہیں تھی۔ 'تقریباً ایک سال ہو گیا ہے جب میں نے آخری بار مٹی پر میچ کھیلا تھا،' انہوں نے کہا۔ 'سچ کہوں تو، میں نے اسے یاد کیا۔ میں نے خود کو تھوڑا سا گندا کرنا یاد کیا۔' پچھلے سیزن میں، الکاراز نے چار مٹی کے کورٹ ٹورنامنٹس میں حصہ لیا، جس میں مونٹی کارلو سمیت تین جیتے، اور بارسلونا میں فائنل ہار گئے۔ سنر نے 2025 کے مٹی کے سیزن کا آغاز نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ایک پابندی ختم کی، لیکن روم میں فائنل میں پہنچے، جہاں وہ الکاراز سے ہار گئے، اور رولینڈ گیروس میں، جہاں وہ ہسپانوی سے دو سیٹ آگے تھے اور ان کے پاس تین چیمپئن شپ پوائنٹس تھے اس سے پہلے کہ وہ پانچ سیٹ، پانچ گھنٹے کے میراتھن میں ہار گئے۔ رینکنگ پوائنٹس ایک سال بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ سنر کے پاس مونٹی کارلو میں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، الکاراز نے کہا کہ اطالوی کا دوبارہ ٹاپ پر آنا ناگزیر ہے۔ 'میں دنیا میں نمبر ایک کھونے جا رہا ہوں،' الکاراز نے اپنی جیت کے بعد کہا۔ 'میں نہیں جانتا کہ یہ اس ٹورنامنٹ میں ہوگا یا اگلے میں۔' 'تمام پوائنٹس کا دفاع کرنا واقعی مشکل ہوگا اور یہاں تک کہ اگر میں کرتا ہوں، جینک اس ٹورنامنٹ میں کچھ پوائنٹس شامل کرے گا۔ نمبر ایک میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن مٹی پر اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ مٹی کا کورٹ سیزن کیسا ہونے والا ہے۔' سنر نے فرانسیسی ہمبرٹ کے خلاف اپنی تال تلاش کرنے میں چند گیمز لیے، جن کا اس نے صرف دو بار سامنا کیا تھا، آخری بار پانچ سال پہلے، لیکن پانچویں گیم میں سروس توڑ دی اس سے پہلے کہ وہ محبت سے ہولڈ کریں اور 4-2 کی برتری حاصل کر لیں۔ ہمبرٹ نے ڈبل بریک پوائنٹ بچایا لیکن آخر کار اپنی سروس دوبارہ کھو دی اور پہلا سیٹ 6-3 سے ہار گئے۔ دوسرا سیٹ ایک طرفہ معاملہ تھا۔ اطالوی نے فرانسیسی کو ایک بھی گیم نہیں دی، اسے 6-0 سے 23 منٹ میں ختم کر دیا۔ سنر اگلے راؤنڈ میں ارجنٹائن کے فرانسسکو سیرنڈولو یا چیک ٹوماش ماچک کا سامنا کریں گے۔ الکاراز نے پہلے سیٹ میں تیزی سے دوڑ لگائی لیکن دوسرے میں لڑکھڑا گیا اس سے پہلے کہ آخری سات پوائنٹس جیت کر فتح حاصل کی۔ 'میرے لیے ٹورنامنٹ کا ایک بہت اچھا آغاز،' انہوں نے کہا 'میں اپنے لیول سے حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تھوڑا برا کھیلوں گا۔' وہ اگلے فرانسیسی ٹیرنس اتمانے یا ایک اور ارجنٹائن، توماس ایٹچیوری کا سامنا کریں گے
