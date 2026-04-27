جیو فینس وارنٹ: سپریم کورٹ میں پرائیویسی کی جنگ

امریکہ کی سپریم کورٹ جیو فینس وارنٹ کے استعمال کے قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پر غور کر رہی ہے، جو شہریوں کی پرائیویسی کے حقوق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں کے درمیان ایک اہم تناؤ کو اجاگر کرتا ہے۔
امریکہ کی سپریم کورٹ نے پیر کے روز ' جیو فینس وارنٹ ' کے استعمال کے حوالے سے بحث سنی – یہ ایک خاص وقت پر کسی خاص جگہ کے قریب موجود ہر شخص کے اسمارٹ فون کے مقام کے ڈیٹا کا مجموعہ ہے۔ عدالت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا اس طرح کے وارنٹ کی استعمال غیر آئینی طور پر پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کیس اوکیلو چیٹری نے دائر کیا تھا، جس کی شناخت 2019 میں ورجینیا بینک ڈکیتی میں مشتبہ کے طور پر کی گئی تھی جب اس کے فون پر گوگل کے مقام کے تاریخ کے ریکارڈ کی تلاش کی گئی۔ چیٹری، جو پستول سے لیس تھا اور اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا، 195,000 ڈالر لے کر فرار ہو گیا، بعد میں اسے سزا سنائی گئی اور وہ 12 سال کی جیل کی سزا کاٹ رہا ہے۔ چیٹری کی نمائندگی کرنے والے آدم انیکوسکی نے عدالت کو بتایا کہ جیو فینس وارنٹ امریکی آئین کے چوتھے ترمیم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو غیر معقول تلاش اور ضبط سے حفاظت کرتا ہے۔ انیکوسکی نے کہا، 'وارنٹ نے حکومت کو گوگل کو ہر ایک شخص کے اکاؤنٹ کی تلاش کرنے کی ہدایت کرنے کی اجازت دی تاکہ وہ وہ لوگ تلاش کر سکیں جو جیو فینس کے اندر تھے۔' حکومت جیو فینس وارنٹ کے استعمال کا دفاع کر رہی ہے اور دلیل دے رہی ہے کہ اسمارٹ فون کا صارف ہمیشہ لوکیشن سروسز بند کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ انیکوسکی نے کہا، 'میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ اسے بند کر سکتے ہیں۔' لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کسی کو حکومت کی نگرانی سے بچنے کے لیے اپنے مقام کی تاریخ کے ساتھ ساتھ دیگر کلاؤڈ سروسز کو بھی بند کرنا پڑے۔ ڈپٹی سولیسٹر جنرل ایرک فیگن، جو جسٹس ڈیپارٹمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، نے عدالت کو بتایا کہ جیو فینس وارنٹ کے استعمال پر پابندی عائد کرنے سے اغوا، ڈکیتی، فائرنگ اور دیگر جرائم کی تحقیقات میں رکاوٹ آئے گی۔ فیگن نے کہا، 'درخواست گزار یہاں چوتھی ترمیم کو اپنے عوامی تحریک کے ریکارڈ کے گرد ایک ناقابل تسخیر قلعہ میں تبدیل کرنے کی ایک بے مثال تبدیلی کا مطالبہ کر رہا ہے جس کی اس نے گوگل کو بنانے، برقرار رکھنے اور استعمال کرنے کے لیے رضامندی دی تھی۔' جیو فینس وارنٹ کا استعمال خاص طور پر 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپیٹل پر حملے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی شناخت کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی صدارتی انتخاب کی جیت کی کانگریس کی منظوری کو روکا جا سکے۔ گوگل اب اپنے سرورز پر لوکیشن ہسٹری ڈیٹا ذخیرہ نہیں کرتا ہے اور گزشتہ سال سے اس طرح کا تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تاہم، دیگر ٹیکنالوجی کمپنیاں اب بھی لوکیشن ڈیٹا جمع کر رہی ہیں۔ یہ مقدمہ امریکی شہریوں کی پرائیویسی کے حقوق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے درمیان ایک اہم تناؤ کو اجاگر کرتا ہے۔ جیو فینس وارنٹ کی طاقت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ وہ ایک خاص علاقے میں موجود ہر شخص کے مقام کے ڈیٹا کو حاصل کرنے کی حکومت کو اجازت دیتے ہیں، چاہے وہ کسی جرم میں ملوث ہوں یا نہیں۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ یہ ایک وسیع پیمانے پر نگرانی ہے جو چوتھی ترمیم کے تحت فراہم کردہ پرائیویسی کے تحفظات کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اس کے برعکس، حکومت کا موقف ہے کہ یہ وارنٹ سنگین جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک ضروری ٹول ہیں اور یہ کہ افراد اپنی لوکیشن سروسز بند کرکے اپنی پرائیویسی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس بات کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مستقبل میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور امریکی شہریوں کی پرائیویسی کی حد کیا ہوگی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران، عدالت کے ججوں نے جیو فینس وارنٹ کے استعمال کے قانونی اور اخلاقی اثرات کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آیا یہ وارنٹ 'ماس نگرانی' کے مترادف ہیں اور کیا وہ چوتھی ترمیم کے تحت 'معقول شبہ' کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی غور کیا کہ آیا گوگل جیسے پرائیویٹ کمپنیوں کو حکومت کی جانب سے اسمارٹ فون کے مقام کے ڈیٹا کو فراہم کرنے کے لیے مجبور کرنا مناسب ہے۔ یہ مقدمہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی پیشرفت کے ساتھ، پرائیویسی کے حقوق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک پیچیدہ اور مسلسل چیلنج ہے۔ عدالت کا فیصلہ نہ صرف اس خاص کیس کے نتائج کو متاثر کرے گا بلکہ مستقبل میں پرائیویسی کے تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اختیارات کے درمیان تعلق کو بھی شکل دے گا۔ اس کیس کے نتائج کا اثر صرف امریکہ تک محدود نہیں رہے گا۔ دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اب اسمارٹ فون کے مقام کے ڈیٹا کو جرائم کی تحقیقات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیگر ممالک میں بھی جیو فینس وارنٹ کے استعمال کے حوالے سے قانونی بحثوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کیس نے پرائیویسی کے حقوق اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں ایک اہم عالمی بحث کو جنم دیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ شہریوں کی پرائیویسی کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے جرائم سے لڑنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اس کیس کا فیصلہ اس سلسلے میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے.
