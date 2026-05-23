جیکب آباد پولیس نے مؤثر کارروائی نہیں کی اور مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس افسر کے اہلِ خانہ زخمی ہوئے

جیکب آباد پولیس نے مؤثر کارروائی نہیں کی اور 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود حملہ آوروں کا سراغ نہیں لگایا گیا کہکب آباد سمیت اندرونِ سندھ کی شاہراہیں ایک بار پھر غیر محفوظ ہو گئیں جہاں مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس افسر کے اہلِ خانہ زخمی ہوگئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی سعود آباد اعجاز ترین کی بیٹی اور ان کے کزن کی بیٹی زخمی ہوگئیں۔ واقعے کے وقت گاڑی ڈی ایس پی کے بیٹے چلا رہے تھے جبکہ دیگر اہلِ خانہ بھی گاڑی میں سوار تھے۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہوگئے جبکہ زخمی لڑکیوں کو ابتدائی طبی امداد کیلئے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا بعد ازاں انہیں بہتر علاج کیلئے سکھر روانہ کردیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات پیش آنے والے اس واقعے پر جیکب آباد پولیس کی جانب سے مؤثر کارروائی سامنے نہیں آئی اور 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود حملہ آوروں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا.
