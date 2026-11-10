جی سی سی کی مشترکہ فوجی کمانڈ کے لیے کویت میں جدید ہیڈکوارٹر قائم کرنے کی منظوری
خلیج تعاون کونسل کے ممالک نے کویت میں مشترکہ فوجی کمانڈ کے جدید ہیڈکوارٹر کے قیام اور فوجی دستوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، جس سے خطے کی دفاعی شراکت میں اہم اضافہ ہوگا۔
خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک نے کویت میں اپنی مشترکہ فوجی کمانڈ کے لیے جدید ہیڈکوارٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اہم فیصلہ خطے کی جمہوری اتحاد کے دفاعی تعاون میں ایک نمایاں پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ رکن ممالک نے مشترکہ فوجی مرکز کی تعمیر اور ضروری فوجی دستوں کی تعیناتی پر متفقہ طور پر اتفاق کیا ہے۔
جدید ہیڈکوارٹر اور فوجی تعیناتی کی تفصیلات
اس فیصلے کے تحت کویت میں مشترکہ فوجی کمانڈ کا جدید ہیڈکوارٹر قائم کیا جائے گا۔ جی سی سی سیکریٹری جنرل نے سعودی عرب کی سرکاری ٹیلی ویژن چینل الاخباریہ کو بتایا کہ کونسل کے تمام رکن ممالک نے اس مرکز کے قیام اور اس کے لیے ضروری فوجی دستوں کی تعیناتی پر اتفاق کیا ہے۔ رکن ممالک کی جانب سے مناسب فوجی نفری بھی اس نئے ہیڈکوارٹر میں تعینات کی جائے گی تاکہ مشترکہ کارروائیوں کی نگرانی کی جا سکے۔Also readپاکستان نے سری لنکا کے خلاف افتتاحی ٹیسٹ میں 434 رنز بنائے
خطے کی سکیورٹی صورتحال اور دفاعی شراکت
خلیج تعاون کونسل میں سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور عمان شامل ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی اور سکیورٹی خدشات کے تناظر میں مشترکہ فوجی کمانڈ کے لیے جدید مرکز کا قیام خلیجی ممالک کے دفاعی تعاون میں اہم پیش رفت ہے۔ یہ قدم رکن ممالک کے درمیان فوجی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا منہ موڑ جواب دیا جا سکے۔
مزید تفصیلات اور مستقبل کے اقدامات
تاہم جی سی سی سیکریٹری جنرل نے مجوزہ ہیڈکوارٹر کے ڈھانچے، اس کے عملی اختیارات، فوجی دستوں کی تعداد یا ان کی تعیناتی کے وقت سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ کس طرح کی فوجی نفری شامل کی جائے گی یا اس مرکز کے اختیارات کی حدود کیا ہوں گی۔
اگرچہ بنیادی منظوری مل چکی ہے لیکن پلاننگ کے مرحلے میں مزید تفصیلات سامنے آنے کی امید ہے۔ اس نئے ادارے کے قیام سے خلیجی ممالک کی فوجی صلاحیتوں کا باہمی اشتراک ممکن ہوگا جو خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔
اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے جی سی سی کی جانب سے جاری کیے جانے والے سرکاری بیانات کا انتظار کیا جائے گا۔ حتمی ڈیزائن اور عملی نفاذ کے مرحلے میں مختلف ممالک کی فوجی کمانڈ کے نمائندے شامل ہوں گے تاکہ ہر رکن ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھا جا سکے۔
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