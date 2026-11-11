جی سیون: ایران اور یوکرین کے حوالے سے سفارتی حل پر زور
جی سیون ممالک نے ایران کے جوہری پروگرام اور یوکرین کی خودمختاری کے حوالے سے واضح پالیسی جاری کی ہے جس میں سفارتی حل پر زور دیا گیا ہے۔
گروپ آف سیون ( جی سیون) ممالک نے اپنا نیا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے عالمی سطح پر بڑے سفارتی دباؤ کا اعلان کیا ہے۔ اس گروپ نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بین الاقوامی خدشات کو دور کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ تہران پر سفارتی دباؤ تب تک برقرار رہے گا جب تک کہ مسئلے کا کوئی حل نہ نکلتا ہے۔
ایران کے جوہری پروگرام اور سفارتی حل
جی سیون ممالک نے اپنے اعلامیے میں یہ بات واضح کی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی خدشات کو دور کرنے کے لیے سفارتی حل تلاش کرنا سب سے اہم قدم ہے۔ اگرچہ اس گروپ نے سفارتی حل کی کوششوں کو ترجیح دی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ اگر سفارتی مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو تہران پر دباؤ جاری رکھا جائے گا۔ یہ موقف اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مغربی طاقتیں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں سختی برقرار رکھنے کے پابند ہیں۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کی بحالی
اس اعلامیے میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ اور محفوظ آمدورفت یقینی بنانے کا بھی خاص طور پر مطالبہ کیا گیا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کی قیادت میں آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت بحال کرنے کی کوششوں کو جی سیون ممالک نے سراہا ہے۔ ان ممالک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ فرانس اور برطانیہ کی اس سفارتی اور عملی کوشش کی مکمل حمایت کریں گے تاکہ عالمی تجارتی راستے محفوظ رہ سکیں۔
یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ
دوسری جانب جی سیون ممالک نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازعے کے حل کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس گروپ نے روس اور یوکرین پر زور دیا ہے کہ وہ جامع اور باہمی جنگ بندی پر رضامند ہوں۔ اس بیان میں یوکرین کی خودمختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کی حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا ہے، جو کہ مغربی ممالک کی پالیسی کا اہم حصہ رہا ہے۔
توانائی کی تنصیبات اور یورپ کی سلامتی
جی سیون نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ توانائی کی تنصیبات اور بحیرہ اسود میں حملوں کو روک کریں۔ یہ پابندی نہ صرف انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اہم ہے بلکہ یورپی ممالک کی توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یورپ کی سلامتی کے مستقبل سے متعلق فیصلوں میں یورپی ممالک کی شمولیت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
عالمی تناؤ اور مستقبل کی سمت
اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جی سیون ممالک ایک ہی وقت میں کئی بڑے جغرافیائی تنازعات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام اور یوکرین کی جنگ میں ان کا موقف یوں کہ یہ سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں لیکن قوت کے استعمال کے متبادل کے طور پر سفارتی دباؤ کو فعال رکھتے ہیں۔ یہ پالیسی یورپی اور مغربی ممالک کے اتحاد کو مضبوط کرنے اور عالمی سلامتی کے خطرات کو کم کرنے کی کوشش ہے۔
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