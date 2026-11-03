جی سی سی بھارت، چین اور تھائی لینڈ سے کاغذ کی درآمد پر اینٹی ڈمپنگ تحقیقات کا اعلان
خلیجی تعاون کونسل نے بھارت، چین اور تھائی لینڈ سے درآمد ہونے والے کاغذ پر اینٹی ڈمپنگ تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے جنرل سیکرٹریٹ نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ اس کے تجارت میں نقصان دہ طریقوں کے خلاف مستقل کمیٹی نے بھارت، چین اور تھائی لینڈ سے درآمد ہونے والے غیر کوٹڈ لکھنے، پرنٹنگ اور گرافک کاغذ کے رولز یا مستطیل شیٹس پر اینٹی ڈمپنگ تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اہم صنعتی اور تجارتی فیصلے کی بنیاد میں بین الاقوامی تجارت میں غیر منصفانہ قیمتوں کی ممانعت اور مقامی پیداوار کی حفاظت کے قوانین کا نفاذ شامل ہے، جو خطے کی معیشت پر گہرا اثر مرتب کر سکتا ہے۔
تحقیقات کا باضابطہ اعلان اور بنیادی حقائق
یہ اعلان سعودی گزیٹ کے مطابق منگل کے روز سامنے آیا، جس کے مطابق جی سی سی کے ٹیکنیکل سیکرٹریٹ نے جاری کردہ پریliminary رپورٹ کی روشنی میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ تحقیقات کا دائرہ کار خاص طور پر ان ممالک سے درآمد ہونے والے کاغذی مصنوعات تک محدود ہے جو رولز یا مستطیل (سquares سمیت) شکل میں ہوں، جن کی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ آیا ان کی قیمتوں میں ڈمپنگ کا عنصر موجود ہے یا نہیں۔Also readآبنائے ہرمز بحران کے بعد پاکستانی بندرگاہوں پر کاروبار میں تین گنا اضافہ، عارضی فائدہ یا طویل المدتی موقع؟
تحقیقات کے حوالے سے مکمل تفصیلات اور طریقہ کار کو جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کی آفسیئل بلیٹن کی_issue_ 59 میں 2 نومبر 2026 کو شائع کیا گیا ہے، جو کہ جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کی ویب سائٹ پر دستياب ہے۔ اس بلیٹن میں ان ممالک کی مکمل فہرست اور وہ کاغذی اقسام شامل ہیں جن پر تحقیقات کا دائرہ کار لاگو ہوتا ہے، تاکہ متعلقہ معاملہ نگاروں اور درآمد کنندگان کو مکمل شفافیت فراہم کی جا سکے۔
قانونی فریم ورک اور ٹیکنیکل سیکرٹریٹ کا کردار
ٹیکنیکل سیکرٹریٹ برائے بین الاقوامی تجارت میں نقصان دہ طریقوں کے ڈائریکٹر جنرل محفوظ الرقاڑی نے واضح کیا کہ یہ اقدامات جی سی سی کے اینٹی ڈمپنگ، کاؤنٹر ویلیوین میژرز اور سیف گیارڈز پر مشتمل مشترکہ قانون اور اس کی نفاذی ہدایات کے تحت اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قانونی فریم ورک خطے کے تمام ارکان ریاستوں کے درمیان تجارتی انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
محفوظ الرقاڑی نے مزید وضاحت کی کہ یہ قوانین ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن (WTO) کے اینٹی ڈمپنگ معاہدے کے مطابق بھی مرتب کیے گئے ہیں، جو بین الاقوامی تجارتی اصولوں کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جی سی سی کے اندرونی مارکیٹ میں کوئی بھی غیر منصفانہ قیمتوں کی سیاست یا سبسڈی کے ذریعے مقامی صنعتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جس سے خطے کی صنعتی صلاحیت کو تحفظ مل سکے۔
متعلقہ فریقین کے حقوق اور دفاعی اقدامات
محفوظ الرقاڑی نے زور دے کر کہا کہ تحقیقات کا باضابطہ اعلان تمام دلچسپی رکھنے والے فریقین کو ہر مرحلے پر اپنے مفادات کی وکالت اور دفاع کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درآمد کنندگان، برآمد کنندگان اور متعلقہ صنعتی گروہ تحقیقات کے دوران اپنی دلیل پیش کر سکتے ہیں اور دستاویزات جمع کرا سکتے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان کی قیمتوں میں کوئی غیر منصفانہ کمی نہیں ہے۔
یہ شفافیت کا عمل ضروری ہے کیونکہ اینٹی ڈمپنگ تحقیقات لمبے عرصے تک جاری رہ سکتی ہیں اور ان کے نتائج میں اضافی ٹیریفز یا پابندیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ تمام ممالک اور کمپنیز کو اپنے ڈیٹا کی تصدیق اور اپنے تجارتی ماڈلز کی وضاحت کرنے کے لیے مناسب وقت دیا جائے گا، تاکہ حتمی فیصلہ منصفانہ اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر کیا جا سکے۔
مستقبل کے امکانات اور تجارتی اثرات
اس فیصلے کا براہ راست اثر بھارت، چین اور تھائی لینڈ سے جی سی سی ریاستوں میں کاغذ کی درآمد پر پڑنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ تینوں ممالک اس قسم کی کاغذی مصنوعات کی بڑی برآمد کنندہ ریاستیں ہیں۔ اگر تحقیقات کے نتائج میں ڈمپنگ ثابت ہوتا ہے، تو جی سی سی کی ریاستوں میں اضافی ٹیریفز عائد کیے جا سکتے ہیں، جس سے مقامی صارفین اور صنعتوں پر قیمتوں میں اضافے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
دوسری طرف، مقامی کاغذ کی صنعتوں کو ممکنہ طور پر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کے ذریعے تحفظ مل سکتا ہے، جو انہیں عالمی منڈیوں میں مقابلے میں بہتر پوزیشن دے گا۔ جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے اس اقدام کا مقصد نہ صرف مقامی معیشت کو مضبوط بنانا ہے بلکہ بین الاقوامی تجارتی اصولوں کے تحت عملدرآمد کو یقینی بنانا بھی ہے، تاکہ خطے کی معیشت میں استحکام برقرار رہے اور غیر منصفانہ تجارتی سرگرمیوں پر قابو پایا جا سکے۔
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