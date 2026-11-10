جی سی سی نے کویت میں جدید فوجی کمانڈ سنٹر کی منظوری دے دی
مجلس تعاون برائے خلیجی عرب نے کویت میں نئے فوجی کمانڈ سنٹر کی منظوری دے دی ہے تاکہ مشترکہ دفاع اور علاقائی سیکیورٹی کو مضبوط کیا جا سکے۔
مجلس تعاون برائے خلیجی عرب (جی سی سی) نے اپنے ارکان ممالک کے درمیان مشترکہ دفاعی تعاون اور فوجی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کویت میں ایک جدید فوجی کمانڈ سنٹر قائم کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ یہ اہم فیصلہ بحرین میں منعقدہ مجلس مشترکہ دفاع کے اجلاس کے چوبیسویں سیشن کے دوران لیا گیا، جس میں جی سی سی کے تمام ارکان ممالک کے نمائندگان نے حصہ لیا۔ اس نئے ادارے کا قیام اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیجی ممالک اپنے دفاعی ڈھانچے کو جدید ترین معیارات کے مطابق ڈھالنے اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجان ہو رہے ہیں۔
کمانڈ سنٹر کا ڈھانچہ اور فعالیت
اس منصوبہ بند کمانڈ سنٹر کو جی سی سی کی مشترکہ فوجی کمان کے تحت چلایا جائے گا، جس میں ارکان ممالک سے تعلق رکھنے والی فوجی ٹیمیں اور وسائل اس کے آپریشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے تعینات کیے جائیں گے۔ اس کمانڈ سنٹر کا بنیادی مقصد علاقائی سیکیورٹی کو مستحکم کرنا، دفاعی ہم آہنگی کو بہتر بنانا اور خطے کے ممالک کو مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔Also readIHC orders PTI lawyers to meet jailed Imran Khan, Bushra Bibi
اس ادارے کو فعال کرنے کے لیے جی سی سی کے مختلف ارکان ممالک سے فوجی قوتوں کی مخصوص تعداد کو مختص کیا جائے گا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کمانڈ سنٹر تمام ضروری آپریشنل ریکارڈز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلسل کام کر سکے۔ اس ڈھانچے کا مقصد صرف نظریاتی نہیں بلکہ عملی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، جس سے خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
ارکان ممالک کا دفاعی انضمام
جی سی سی میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، جنہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے اپنے دفاعی ڈھانچے کو گہرا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں۔ ان چھوں ممالک کا مشترکہ ہدف فوجی ڈھانچے میں یکجہتی کو بڑھانا، آپریشنل تیاری کو بہتر بنانا اور اپنے ہتھیار بند فورسز کے درمیان قریبی ہم آہنگی قائم کرنا ہے۔
یاد رہے کہ جی سی سی کا پہلا متحدہ فوجی کمانڈ سنٹر پہلے ہی ریاض میں قائم ہے، جسے مشترکہ سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور ارکان ممالک کے درمیان فوجی آپریشنز کی ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اب کویت میں قائم ہونے والا نیا کمانڈ سنٹر ان اقدامات کا ایک اہم حصہ ہے جو خطے کی سیکیورٹی کے لیے مزید بہتر بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔
سیکورٹی اور آپریشنل منصوبہ بندی
اس نئے کمانڈ سنٹر کے قیام کے ذریعے جی سی سی کے ارکان ممالک اپنے دفاعی صلاحیتوں، انٹیلی جنس کے اشتراک اور آپریشنل منصوبہ بندی میں اضافی انضمام لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس انضمام کا اصل مقصد بلاک کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے کہ وہ اپنے علاقائی سرحدوں کا دفاع کر سکے، اپنے قدرتی وسائل کی حفاظت کر سکے اور اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔
اس عمل کے ذریعے یہ امید کی جا رہی ہے کہ خطے کے ممالک اپنے دفاعی اقدامات کو زیادہ مؤثر اور تیز رفتار بنا پائیں گے، جس سے آنے والے کسی بھی مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری آئے گی۔
سکریٹری جنرل کی سخت وضاحت اور خطرات
جی سی سی کے سکریٹری جنرل جلالہ محمد البوعیضی نے سعودی عرب کے خلاف ہوتی تحریک کے ذریعے کیے جانے والے حملوں کی سختی سے مذمت کی، جن میں وہ مقامات بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ البوعیضی نے واضح کیا کہ جی سی سی کے ارکان ممالک کے ہتھیار بند افواج پر علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کی حفاظت کا ذمہ داری کا مشترکہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہتھیار بند افواج پر قومی خود مختاری کو برقرار رکھنے اور موجودہ اور نئے ابھرتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل تیار رہنے کا فرض عائد ہوتا ہے۔ اس سخت موقف کی پیش کش اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تمام ممالک کے درمیان یکجہتی اور متحرک دفاعی پالیسی کتنی ضروری ہے۔
جدہ اجلاس کے احکامات کا نفاذ
یہ اہم قدم گزشتہ اپریل میں جدہ میں منعقدہ جی سی سی لیڈرز کے خاص اجلاس کے دوران جاری کیے گئے ہدایات کے مطابق ہے، جس میں مضبوط فوجی تعاون اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کی زیادہ صلاحیت کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا تھا۔ کویت میں نئے کمانڈ سنٹر کی منظوری ان ہدایات کا عملی نفاذ ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خلیجی ممالک اپنی دفاعی تعمیر نو کے عمل کو تسریع دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
اس نئے ادارے کے قیام کے ذریعے جی سی سی یہ بھی واضح پیغام دے رہا ہے کہ وہ اپنے خطے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ کویت میں قائم ہونے والا کمانڈ سنٹر اس عزم کا ایک اہم ترین حصہ ہوگا۔
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