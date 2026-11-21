جی ٹی اے وائی سی کا تاریخی آغاز: 38 ارب ڈالر کی فروخت
گرافٹ اوتو وائی سی نے پہلے 24 گھنٹے میں 3.79 ارب ڈالر کی کمائی کر کے تاریخ سازی کی، دنیا کی سب سے بڑی تفریحی ریلیز بن گیا۔
گرافٹ اوتو وائی سی ( جی ٹی اے وائی سی) نے اپنی لانچ کے پہلے 24 گھنٹے میں 3.79 ارب ڈالر کی فروخت کر کے عالمی تفریحی صنعت میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ دیو ہیکل گیم ڈویلپر راک سٹار گیمز نے جمعہ کے روز تصدیق کی کہ یہ ایکشن ایڈونچر ٹائٹل 32.5 ملین یونٹس کی پری ریلس فروخت کے ساتھ عالمی سطح پر ایک ثقافتی ظہور بن چکا ہے۔ یہ سنگین مقام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کتنی عظیم الشان توقعات اس گیم سے جوڑی گئی تھیں اور اس کی کامیابی کس حد تک بے مثال ہے۔
بھرپور کمائی کا تاریخی مقابلہ
اس گیم کے پہلے دن کی کمائی تقریباً پانچ گنا زیادہ ہے جو اس کے سابقہ حصے، جی ٹی اے وائی، نے 2013 میں اپنے پہلے دن کمائی تھی۔ جی ٹی اے وائی سی کے 800 ملین ڈالر کی تخمینہ شدہ آمدنی نے سالہا سال تک بہترین بیچنے والی ویڈیو گیم کا ٹائٹل برقرار رکھا تھا۔ اب یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور نیا درجہ بندی قائم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی اور ٹائٹل نے یہ اعزاز حاصل کیا، جی ٹی اے وائی سی نے اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ اس کی مقبولیت ایک عالمی phenomenon بن چکی ہے۔Also readاین سی سی آئی اے نے آن لائن جوئے اور ڈارک ویب جرائم کیخلاف بڑی کارروائی کی
اس کامیابی نے دنیا بھر کے باکس آفس پر ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اینٹرٹینمنٹ اینالیٹکس فرم ریٹراک کے مطابق، یہ گیم اس وقت تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم، ایونجرز: اینڈ گیم، جس کی کمائی 2.94 ارب ڈالر ہے، کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ گیم کی صنعت اب فلم کی صنعت سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔
کرداروں اور منظر نامے کی تفصیلات
یہ ایکشن ایڈونچر گیم مجرم جوڑی لسیا اور جیسن کو دکھاتی ہے جو ویکس سٹی کی نئون سے بھری ہوئی گلیوں میں تیزی سے چلتے ہیں۔ ویکس سٹی کا پس منظر میامی پر مبنی ہے، جہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ گیم کی کہانی اور اس کے کرداروں کی گہرائی نے کھلاڑیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ راک سٹار گیمز کے مطابق، اس گیم نے کھلاڑیوں کو ایک نئے تجربے سے روشناس کرایا ہے جو ان کی توقعات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
گیم کی لانچ کے بعد سے، دنیا بھر کے گیمرز نے اسے کھیلنے کے لیے کام سے छुٹی لی ہے یا پارٹنرز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ وہ بغیر رکاوٹ کے کھیل سکیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں نے اس گیم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ میامی میں، جہاں ویکس سٹی کی کہانی سیٹ ہے، شہر نے بدھ کے روز ایس بی اے ٹیم کے ساتھ ایک ویکس سٹی تھیم والا میچ منایا۔
مالیاتی اثرات اور مستقبل کے منصوبے
ٹیک ٹو انٹرایکٹو، جو راک سٹار گیمز کی پیرنٹ کمپنی ہے، اس کامیابی سے مالی طور پر مستحکم ہونے کی امید کر رہی ہے۔ ٹیک ٹو نے جی ٹی اے وائی سی کی تیاری میں 1 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیا ہے، جو اسے تفریحی پروجیکٹس میں سے ایک مہنگا ترین بناتا ہے۔ کمپنی کے سی ای او سٹراس زیونک نے اپنی ارننگ کال میں کہا تھا کہ وہ ابھی تک فتح کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن تمام پریس کا ردعمل مثبت رہا ہے۔
اس گیم کے آن لائن ورژن اور پی سی لانچ کے بارے میں سرمایہ کاروں میں انتظار ہے۔ ٹی ڈی کون نے ٹیک ٹو کو 2027 کے لیے بہترین خیالات میں سے ایک قرار دیا ہے، اور اس کے تجزیہ کار ڈگ کروز کا کہنا ہے کہ جب اگلے جی ٹی اے آن لائن کا آغاز ہو گا، تو کمپنی کے مالی امکانات بہت بہتر ہوں گے۔ یہ بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ آن لائن کھیل کی صنعت میں کتنا بڑا مارکیٹ ہے۔
اس موقع پر، راک سٹار گیمز کے صدر اور بانی سمس ہاؤزر نے کہا کہ وہ دنیا بھر کے کھلاڑیوں کے جواب سے بہت متاثر ہیں۔ انہوں نے جی ٹی اے وائی سی کی لانچ کو اسٹوڈیو کے لیے ایک نئے باب کا آغاز قرار دیا۔ اس گیم کے لیے پروموشنل ٹریلر نے بھی کافی مدد کی ہے، جس نے پری آرڈرز میں چھ گنا اضافہ کیا ہے۔
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