جی ٹی اے 6: راک اسٹار گیمز کی جانب سے 34 گانوں پر مشتمل البم کا اعلان
راک اسٹار گیمز نے گرینڈ تھیفٹ آٹو 6 کے لیے 34 گانوں پر مشتمل البم متعارف کرایا ہے جس میں کارڈی بی اور ٹریوس اسکاٹ شامل ہیں۔
جرینڈ تھیفٹ آٹو سیریز کی نئی کھیل جی ٹی اے 6 کی موسیقی دنیا بھر میں شائقین کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ راک اسٹار گیمز نے اس گیم کے لیے 34 گانوں پر مشتمل ایک البم تیار کیا ہے جس میں کارڈی بی ، میٹرو بومِن اور دعا لیپا سمیت نامور فنکار شامل ہیں۔ 19 نومبر کو ریلیز ہونے والی اس گیم کے لیے موسیقی کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔
نئے البم میں شامل معروف فنکاروں کی تفصیلات
امریکی میوزک جریدے بل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق 34 گانوں پر مشتمل جی ٹی اے 6 دی البم میں پلے بوائے کارٹی، دعا لیپا، لانا ڈیل رے، فیوچر، ٹریوس اسکاٹ، فریڈ اگین، پنک پینتھرَس اور ٹیم امپالا جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ راک اسٹار گیمز نے اٹلانٹک ریکارڈز کے ساتھ مل کر 34 نئے گانے تیار کیے ہیں جو کہ گیم کے فرضی ماحول کو نمایاں کرتے ہیں۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
یہ البم محض مقبول گانوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد گیم کے سیٹنگ وائس سٹی اور ریاست لیونیڈا کے ماحول کو موسیقی کے ذریعے اجاگر کرنا ہے۔ کچھ گانے پہلے ہی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں جن میں ٹریوس اسکاٹ کا رائنو، کارڈی بی کا ڈونٹ چارٹ اور فیوچر و میٹرو بومِن کے مشترکہ گانے دَیٹس اِٹ شامل ہیں۔
ویس سٹی میں نئے ریڈیو اسٹیشنز کی خدمات
جی ٹی اے سیریز کی خاص بات اس کے فرضی ریڈیو اسٹیشنز ہیں جہاں کھلاڑی گاڑی چلاتے ہوئے مختلف اصناف کے گانے سنتے ہیں۔ نئی گیم کے لیے اب تک چھ ریڈیو اسٹیشنز متعارف کرائے گئے ہیں جن میں پاپ، لاطینی موسیقی، کنٹری، افریقی دھنیں اور ہیوی میٹل شامل ہیں۔ فلیش ایف ایم پاپ موسیقی اور خوشگوار دھنوں کے لیے ہے جس کی میزبانی روبن اور ایلکس کریں گے۔
بیک کنٹری ریڈیو میں کنٹری میوزک اور باغیانہ انداز کے گانے شامل ہیں جہاں ایم ڈبلیو اور ڈیلٹا ڈان کی آوازیں سنائی دیں گی۔ لاطینی موسیقی کے شائقین کے لیے کوکوٹیو ایف ایم پیش کیا گیا ہے جس میں ایل مارٹیلو اور لا گاتا جدید لاطینی دھنوں اور رقص سے بھرپور موسیقی کے ساتھ موجود ہوں گے۔
گیم کی ریلیز اور پلیٹ فارمز کی تیاریاں
یہ البم 19 نومبر کو ریلیز ہوگا جو کہ اسی روز جاری ہوگی جب گیم پلے اسٹیشن 5 اور ایکس باکس سیریز ایکس اور ایس کے لیے دستیاب ہوگی۔ کھلاڑیوں کے لیے ہیوی میٹل پسند کرنے والوں کے لیے دی چیمبر 106 بھی موجود ہے۔
موسیقی کا کھیل میں کردار اور مستقبل
جرینڈ تھیفٹ آٹو سیریز میں موسیقی ہمیشہ سے گیم کا ایک نمایاں حصہ رہی ہے۔ گاڑیوں میں سفر کے دوران ریڈیو پر چلنے والے گانے اکثر کھلاڑیوں کے لیے گیم کے یادگار لمحات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب 19 نومبر کو ریلیز ہونے والی جی ٹی اے 6 کے لیے اسی روایت کو بڑے پیمانے پر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
جی ٹی اے 6 دی البم کی ونائل ایڈیشن کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی دلچسپی دیکھی جارہی ہے۔ راک اسٹار گیمز نے موسیقی کے ذریعے گیم کے کھیل کے تجربے کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ کھلاڑی وائس سٹی کے اسٹریٹس میں سفر کرتے ہوئے مختلف ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے تفریح حاصل کریں گے۔
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