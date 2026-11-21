جی ٹی اے 6 کے سبب برطانیہ میں 10 لاکھ ملازمین نے چھٹی لی
برطانیہ میں گرینڈ تھیفٹ آٹا 6 کی ریلیز نے معاشی نقصان اور تنخواہداروں کی چھٹیوں میں اضافے کا سبب بنایا، جس کا تخمینہ 40 کروڑ پاؤنڈ لگایا گیا ہے۔
برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، عالمی سطح پر مقبول ویڈیو گیم گرینڈ تھیفٹ آٹا 6 کی ریلیز نے برطانیہ کی معیشت اور عملے کی دستیابی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس نئے گیم کی مقبولیت نے اتنے بڑے پیمانے پر چھٹیاں اور تاخیریں پیدا کی ہیں کہ معاشی ماہرین اسے ایک غیر معمولی واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ اس صورت حال میں تقریباً 10 لاکھ افراد نے گیم کھیلنے کے لیے اسکول اور کام سے چھٹی لے لی، جبکہ 28 لاکھ افراد نے طویل گیم سیشن کا منصوبہ بنایا۔
گیم کی ریلیز کا معاشی اور کاروباری اثر
گیم کی ریلیز کے روز برطانوی معیشت کو پیداواری صلاحیت میں کمی کے باعث 40 کروڑ پاؤنڈ تک کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس ایکشن گیم کی قیمت 70 پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے، اور اس کی غیر معمولی مقبولیت برطانوی خزانے کے لیے تقریباً 1 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس آمدنی میں گیمز، کنسولز، لوازمات اور دیگر مصنوعات کی فروخت پر عائد 20 فی صد ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل ہے۔Also readسکری ایسوسی ایشن کا 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا مطالبہ
برائٹ ایچ آر کی تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات
برطانوی ہیومن ریسورس کمپنی برائٹ ایچ آر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملازمین کی چھٹیوں کی درخواستوں میں 4.6 فیصد پر گرینڈ تھیفٹ آٹا 6 کا ذکر کیا گیا۔ نومبر اور دسمبر کے دوران تقریباً 83 ہزار ورکنگ ڈیز کی چھٹیاں خاص طور پر گیم کھیلنے کے لیے لی گئیں۔ گزشتہ جمعرات کے مقابلے میں بیماری کی باعث پر چھٹیوں میں 56 فی صد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ قابلِ ذکر ہے۔
دفاتر میں تاخیر اور عملے کی غیر موجودگی
کام پر دیر سے پہنچنے والے ملازمین اوسطاً 30 منٹ تاخیر سے دفتر پہنچے۔ تاخیر سے آنے والے ہر 10 میں سے ایک ملازم نے نیند سے دیر سے بیدار ہونے کو وجہ قرار دیا۔ اس شرح میں گزشتہ جمعرات کی نسبت نمایاں فرق ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ شرح ہر 20 میں سے ایک تھی، جو کہ نیند کی کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
اسکولوں کے ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اسکولوں نے طلبا کو اسکول آنے پر انعامات دینے کی پیشکش بھی کی تاکہ وہ گیم کی وجہ سے غیر حاضر نہ ہوں۔ اس اقدام کا مقصد تعلیمی نظام کو گیم کی ریلیز کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹوں سے بچانا تھا۔ برطانیہ میں اس گیم کی ریلیز نے نہ صرف تفریحی صنعت بلکہ روزمرہ کے کام کاج کو بھی متاثر کیا ہے۔
معیشت پر کلیدی اثرات اور حتمی جائزہ
برطانوی معیشت پر گرینڈ تھیفٹ آٹا 6 کا اثر واضح ہے، جس میں 40 کروڑ پاؤنڈ کا نقصان شامل ہے۔ اس گیم نے 1 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی ممکنہ آمدنی کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اس صورت حال نے 10 لاکھ افراد کی چھٹیاں اور 28 لاکھ افراد کی منصوبہ بندی کو متاثر کیا ہے۔ برائٹ ایچ آر کی رپورٹ میں 83 ہزار چھٹیوں اور 30 منٹ کی تاخیر کا ذکر ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology