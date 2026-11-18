جی ٹی اے وائی کی 99 میٹا کریٹک اسکور اور نئی پی ایس 5 اپ ڈیٹ
گینڈتھت اٹو وائی نے 99 میٹا کریٹک اسکور حاصل کر لیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے تاہم 30 فریم فی سیکنڈ کی پابندی اور پی ایس 5 کی ضروری سسٹم اپ ڈیٹ صارفین کے لیے اہم ہے۔
ویڈیو گیم انڈسٹری میں ایک نیا تاریخی لمحہ اس وقت ختم ہوا جب گینڈتھت اٹو وائی نے میٹا کریٹک پر 99 اسکور حاصل کر لیا ہے۔ یہ اسکور اس گیم کو تاریخ کی سب سے زیادہ درجہ بندی شدہ ویڈیو گیم کا درجہ دلاتا ہے۔ اس ریکارڈ کو صرف ایک ہی دوسرے گیم یعنی دی لینڈ آف زیلہ آکارنا آف ٹائم نے 1998 میں حاصل کیا تھا۔ اوپن کریٹک نے بھی اس گیم کو 98 اسکور دیا ہے۔ یہ اسکورز اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ تنقید کاروں میں اس گیم کی مقبولیت اور معیار کا اعتراف کیا گیا ہے۔
میٹا کریٹک اسکور اور تنقید کاروں کا جائزہ
تیسری نومبر کو پاکستانی وقت کے مطابق شام چھ بجے ریویو ایمبارگو ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد دنیا بھر کے گیمنگ ویب سائٹس نے اپنے جائزے شائع کرنا شروع کر دیے۔ میٹا کریٹک نے 100 سے زائد ریویوز کے باوجود کوئی منفی یا مخلوط رائے درج نہیں کی ہے۔ چونکہ یہ ویب سائٹ اسکورز کو اعشاریہ تک ظاہر کرتی ہے اس لیے جی ٹی اے وائی نے زیلہ کو پیچھے چھوڑ کر سرفہرست گیم کا ٹائٹل حاصل کر لیا ہے۔ راک اسٹار گیمز کی پچھلی دو بڑی ریلیزز گینڈتھت اٹو پانچ اور ریڈ ڈیڈ ریڈیمپشن ٹو نے 97 اسکور حاصل کیا تھا جبکہ گینڈتھت اٹو فور نے 2008 میں 98 اسکور کیا تھا۔ آئی جی این نے اس گیم کو 10 میں سے مکمل 10 نمبر دیے ہیں۔ ریویویر لک ریلی نے بتایا کہ انہوں نے تین ہفتوں میں 120 گھنٹے سے زائد وقت اس گیم میں گزارا اور وہ اس سے کافی متاثر رہے۔ گیمز ریڈار اور ٹیک ریڈار نے بھی اسے 5 میں سے 5 ستارے دیے ہیں۔Also readناسا کی وویجر 1 خلائی جہاز نے ایک روشنی کے دن کا فاصلہ طے کر لیا
فریم ریٹ کی پابندی اور منفی تجزیات
اس وسیع پیمانے پر تعریف کے باوجود چند تشویشناک نکات سامنے آئے ہیں۔ سب سے بڑی تنقید فریم ریٹ کی پابندی کے حوالے سے کی گئی ہے۔ راک اسٹار گیمز نے تصدیق کی ہے کہ تمام کنسولز پر گینڈتھت اٹو وائی 30 فریم فی سیکنڈ چلے گی۔ حتیٰ کہ سونی پلی اسٹیشن 5 پرو بھی 60 فریم فی سیکنڈ کا پرformance موڈ نہیں فراہم کرتا۔ کچھ ریویو میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ کہانی کے کچھ حصوں خاص طور پر اختتام پر رفتار کم ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے کی ریویوز میں سب سے کم اسکور نو میں سے نو رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گیم کے معیار میں کچھ حدود موجود ہیں جو صارفین کو جانتی ہونی چاہیے۔
سونی پلی اسٹیشن کی ضروری سسٹم اپ ڈیٹ
سونی نے پلی اسٹیشن 5 یوزرز کو ایک نئے سسٹم اپ ڈیٹ کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ تیسری نومبر کو پلی اسٹیشن سپورٹ نے ایکس پر اعلان کیا کہ یہ اپ ڈیٹ گینڈتھت اٹو وائی کھیلنے کے لیے لازمی ہے۔ صارفین کو 19 نومبر کی رات بارہ بجے سے پہلے اس اپ ڈیٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ راک اسٹار گیمز نے بھی اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے یہ اعلان شیئر کیا ہے۔ سونی کے ریلیز نوٹس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس اپ ڈیٹ میں سیکیورٹی فکسز شامل ہیں۔ کمپنی نے واضح نہیں کیا کہ یہ اپ ڈیٹ گیم کے لیے کیوں ضروری ہے۔
گیمنگ ویب سائٹس اور صارفین کے لیے رہنمائی
گیمنگ ویب سائٹس نے اس اپ ڈیٹ کو حالیہ مہینوں میں پلی اسٹیشن 5 کو جیل بریک کرنے کی کوششوں سے جوڑا ہے۔ سونی نے اس تعلق کی تصدیق نہیں کی ہے۔ کھلاڑیوں کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ گیم کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ گیم فائلز اور کنسول سسٹم سافٹ ویئر الگ ہوتے ہیں اور دونوں کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے۔ ان صارفین کو بھی نیا اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے جنہوں نے حال ہی میں ورژن 14.22 انسٹال کیا تھا۔ پلی اسٹیشن 5 صارفین اپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ قدم ان صارفین کے لیے خاص طور پر اہم ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنے کنسولز کا استعمال نہیں کیا یا خودکار اپ ڈیٹس بند کر دی ہیں۔
ریلیز کی تاریخ اور کنسولز کی تیاری
گینڈتھت اٹو وائی کی ریلیز تیسری اور چوتھی نومبر کی درمیانی رات بارہ بجے طے ہے۔ یہ ریلیز پلی اسٹیشن 5، ایکس باکس سریز ایکس اور ایکس باکس سریز ایس پر دستیاب ہوگی۔ لانچ نائٹ پر بھاری مانگ کی امید ہے اس لیے کھلاڑیوں کو اپنے کنسولز کو انٹرنیٹ سے جوڑ کر دونوں اپ ڈیٹس پہلے سے مکمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ کھلاڑیوں کو ریلیز کے وقت کسی ٹیکنیکل رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تمام تیاریاں اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ گیم کا تجربہ ہموار ہو سکے۔
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