Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

جی پی آئی کی معاونت سے زرعی ترقی اور کسانوں کی سہولت کاری میں بہتری

زراعت News

جی پی آئی کی معاونت سے زرعی ترقی اور کسانوں کی سہولت کاری میں بہتری
جی پی آئی، زرعی ترقی، کسانوں کی سہولت کاری، جدید
📆31/05/2026 6:14 am
📰ExpressNewsPK
66 sec. here / 4 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 53%

جی پی آئی نے زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی سہولت کاری کو نئی جہت دی۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور اسمارٹ فارمنگ کے فروغ سے کسانوں کو سہولیات فراہم کی گئیں۔

جی پی آئی نے زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی سہولت کاری کو نئی جہت دی۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور اسمارٹ فارمنگ کے فروغ سے کسانوں کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ لِمز پاکستان، سیٹلائٹ نگرانی اور جدید زرعی رہنمائی کے نظام سے کاشتکاروں کی استعداد اور پیداوار میں بہتری آئی۔ جی پی آئی کی معاونت سے بنجر زمینوں کی بحالی، زرعی سرمایہ کاری اور برآمدی مواقع میں نمایاں اضافہ ہوا۔ کسانوں نے جی پی آئی کے اقدامات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ گرین ایگری مالز کے ذریعے دوائیں، کھاد اور مشینری گرین ایگری مالز کے ذریعے مناسب قیمتوں پر بروقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ مقامی کسان کا کہنا تھا کہ جی پی آئی کے انقلابی اقدامات زرعی ترقی، کسانوں کی فلاح اور دیہی معیشت کے استحکام کو نئی تقویت دے رہے ہیں۔ پینٹیرا کمپنی کی آمد سے بنجر علاقہ میں ہریالی، بہتر سہولیات اور روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوئے، دور افتادہ اور کٹھن راستوں تک رسائی کو ممکن بنایا گیا۔ انکا کہنا تھا کہ جی پی آئی کے اقدامات سے ہمارے کام میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور حکومتِ وقت سے گزارش ہے کہ یہ پروجیکٹس آگے بھی جاری رکھے جائیں، پنجگور میں زمین بہت زرخیز ہے اور اس اقدام سے زمینداروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ مقامی کسان نے کہا کہ پسماندہ علاقے کے غریب کاشتکاروں کے لیے سرکاری تعاون سے زمینیں اور شمسی وسائل فائدہ مند ثابت ہوں گے، جی پی آئی نے جدید زراعت متعارف کروائی اور ایگری مالز کے قیام کے ذریعے بیج، کھاد اور زرعی ادویات ایک ہی جگہ دستیاب ہیں.

جی پی آئی نے زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی سہولت کاری کو نئی جہت دی۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور اسمارٹ فارمنگ کے فروغ سے کسانوں کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ لِمز پاکستان، سیٹلائٹ نگرانی اور جدید زرعی رہنمائی کے نظام سے کاشتکاروں کی استعداد اور پیداوار میں بہتری آئی۔ جی پی آئی کی معاونت سے بنجر زمینوں کی بحالی، زرعی سرمایہ کاری اور برآمدی مواقع میں نمایاں اضافہ ہوا۔ کسانوں نے جی پی آئی کے اقدامات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ گرین ایگری مالز کے ذریعے دوائیں، کھاد اور مشینری گرین ایگری مالز کے ذریعے مناسب قیمتوں پر بروقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ مقامی کسان کا کہنا تھا کہ جی پی آئی کے انقلابی اقدامات زرعی ترقی، کسانوں کی فلاح اور دیہی معیشت کے استحکام کو نئی تقویت دے رہے ہیں۔ پینٹیرا کمپنی کی آمد سے بنجر علاقہ میں ہریالی، بہتر سہولیات اور روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوئے، دور افتادہ اور کٹھن راستوں تک رسائی کو ممکن بنایا گیا۔ انکا کہنا تھا کہ جی پی آئی کے اقدامات سے ہمارے کام میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور حکومتِ وقت سے گزارش ہے کہ یہ پروجیکٹس آگے بھی جاری رکھے جائیں، پنجگور میں زمین بہت زرخیز ہے اور اس اقدام سے زمینداروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ مقامی کسان نے کہا کہ پسماندہ علاقے کے غریب کاشتکاروں کے لیے سرکاری تعاون سے زمینیں اور شمسی وسائل فائدہ مند ثابت ہوں گے، جی پی آئی نے جدید زراعت متعارف کروائی اور ایگری مالز کے قیام کے ذریعے بیج، کھاد اور زرعی ادویات ایک ہی جگہ دستیاب ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

جی پی آئی، زرعی ترقی، کسانوں کی سہولت کاری، جدید

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 09:14:02