جے آئی ٹی نے میر رزا علی کیس میں سوشل میڈیا ریکارڈز مانگ لیے
کراچی میں کاروباری شخص میر رزا علی کے قتل کے مقدمے میں جے آئی ٹی نے عدالت سے متاثرہ اور مشتبہ فریقین کے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ڈیجیٹل ریکارڈز حاصل کرنے کی درخواست کی ہے۔
کراچی میں کاروباری شخص میر رزا علی کے قتل کے مقدمات کی تفتیش کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ( جے آئی ٹی) نے ایسٹ جیوشل مجسٹریٹ کراچی سے درخواست کی ہے کہ متاثرہ نوجوان اور دو مشتبہ ملزمان کے واٹس ایپ، ميسنجر اور سنیپ چیٹ جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مکمل ڈیجیٹل ریکارڈز فراہم کیے جائیں۔
ڈیجیٹل ثبوتوں کی فراہمی کی عدالتی درخواست
جے آئی ٹی کے تفتیشی افسر نے عدالت میں دائر درخواست میں واضح کیا کہ میر رزا علی اور اس کے دو مشتبہ ساتھیوں علی شاہ اور احمد بردائی کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ریکارڈز کے بغیر مقدمے کی مکمل اور درست تفتیش ناممکن ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ متعلقہ سروس پرووائیڈر کمپنیوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ 22 جولائی سے 29 جولائی تک کے تمام ڈیجیٹل ڈیٹا کو محفوظ رکھیں تاکہ ثبوتوں کی نقلی سے بچا جا سکے۔Also readPakistan Fuel Dealers Threaten Shutdown Over Pricing Dispute
درخواست میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قتل کے مقدمے میں ملوث شک کی نگاہ سے دیکھے جانے والے احمد بردائی متوفی میر رزا علی کا کاروباری شراکت دار ہے، جبکہ علی شاہ بھی قریبی دوست قرار دیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ان دونوں شخصیات کے آن لائن سرگرمیوں اور میسجنگ ہسٹری کا جائزہ لینا قاتلوں کے انگلے تک پہنچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
این سی سی آئی اے اور عدالتی حکم کی اہمیت
تفتیشی ٹیم نے عدالت کو آگاہ کیا کہ یہ ضروری ڈیجیٹل ثبوت حاصل کرنے کے لیے قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) سے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن اس ایجنسی نے فوری کارروائی میں تاخیر کی کیونکہ انہیں عدالتی منظوری یا نوٹسز کی ضرورت تھی۔
عدالتی نوٹسز کی بنیاد پر، جیوشل مجسٹریٹ ایسٹ نے ملزمان علی شاہ اور احمد بردائی کو 24 نومبر کو حاضری کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں، جس کا مقصد ان کے ذاتی بیانات اور ممکنہ ثبوتوں کی دستاویزی شکل میں طلبی ہے۔
جے آئی ٹی کی تشکیل اور تفتیشی عمل
سندھ حکومت نے 28 اکتوبر کو ایک باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت میر رزا علی کے قتل کے مقدمے کی خصوصی تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (جے آئی ٹی) کی تشکیل کی گئی تھی۔ اس ٹیم کے کونوینر ڈی آئی جی (پاکستان) عرفان بلوچ ہیں۔
اس تفتیشی ٹیم میں سینیئر افسران شامل ہیں جن میں انٹیلی جنس بورو، رینجرز اور قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اعلیٰ عہدیداران شامل ہیں، جو کہ عدالتی کمیشن کی سفارشات اور متاثرہ فریقین کے دباؤ پر قائم کی گئی تھی۔
لاش کی شناخت اور پوسٹ مارٹم میں تضادات
25 سالہ کاروباری شخص اور ای بی اے کے گریجویٹ میر رزا علی 28 جولائی کو فیروز آباد کے علاقے سے غیر معمولی طور پر غائب ہو گئے تھے، جبکہ اگلے دن ان کی لاش گلستان جوہر میں ایک ہوٹل کے قریب سے برآمد ہوئی تھی۔ ابتدائی طور پر پولیس نے اس واقعے کو خود کشی قرار دینے کی کوشش کی تھی۔
تاہم، عدالتی حکم اور خاندان کے اصرار پر لاش کی دوبارہ تدفین اور سینیئر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زخم اور تشدد کے واضح نشانات دریافت ہوئے، جس کے بعد مقدمہ قتل کے سیکشن 302 میں تبدیل کر دیا گیا۔ سندھ پولیس کے سرجن نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 سنگی خامیاں نکالیں، جن میں ایکسرے نہ کرانا، گولی کے اثرات کے لیے ہاتھوں کے سوئپز نہ لینا اور ڈی این اے نمونوں کی عدم موجودگی شامل ہیں۔
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