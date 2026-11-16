جے شاہ دوبارہ آئی سی سی چیئرمین منتخب، 2028 اولمپکس میں کرکٹ کی واپسی کی تیاریاں
جے شاہ بغیر مخالفت کے آئی سی سی کے دوسرے دو سالہ دور کے لیے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے 2027 او ڈی آئی ورلڈ کپ اور 2028 لاس اینجلس اولمپکس میں کرکٹ کی شمولیت پر زور دیا ہے۔
بین الاقوامی کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے سرکاری طور پر یہ تصدیق کی ہے کہ جے شاہ کو اس کی دوسری دو سالہ مدت کے لیے چیئرمین کے عہدے پر دوبارہ منتخب کیا گیا ہے۔ منگل کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کونسل نے وضاحت کی کہ وہ اس عہدے کے لیے واحد امیدوار تھے اور بالی میں ہونے والے دورے کے دوران آئی سی سی ڈائریکٹرز نے ان کے نام کی تجویز پیش کی۔
جے شاہ کی کامیابی اور ذمہ داری
شاہ، جو پہلے بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ (بی سی سی آئی) کے سیکرٹری رہ چکے ہیں، نے اپنے دوبارہ منتخب ہونے پر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ عہدہ ان کے لیے اعزاز کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ پورے دنیا میں کرکٹ کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ارکان کے ساتھ کام کرنے کے پابند ہیں۔Also readآئی سی سی نے 2028 سے 2035 تک مردوں کرکٹ شیڈول جاری کر دیا
تیس سالہ شاہ پہلی بار اگست 2024 میں اس عہدے کے لیے منتخب ہوئے تھے، جس وقت وہ 35 سال کے تھے اور یہ ٹرافی حاصل کرنے والے تاریخ کے سب سے کم عمر شخص بن گئے تھے۔ ان کی تیسری سالہ مدت میں بین الاقوامی کرکٹ کے دو اہم موڑ شامل ہیں، جن میں 2027 میں جنوبی افریقہ میں ہونے والا او ڈی آئی ورلڈ کپ اور 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس میں کرکٹ کی واپتی شامل ہے۔
اولمپکس میں کرکٹ کی شمولیت کی تیاریاں
جے شاہ نے زور دیا کہ لاس اینجلس 2028 اولمپکس میں کرکٹ کی واپسی اس کھیل کی تاریخ کے سب سے اہم اور پرجوش دور میں سے ایک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ موقع نئے ناظرین کے سامنے کرکٹ متعارف کرانے اور نئی نسل کے کھلاڑیوں اور مداحوں کو متحرک کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔
آئی سی سی نے بالی میں ہونے والی اپنی میٹنگوں کے دوران 2028 اولمپکس کے لیے کرکٹ کے کوالیفکیشن ٹورنامنٹس کی میزبانی کی تصدیق بھی کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مردوں کے ٹی 20 کوالیفکیشن ایونٹ کا انعقاد بنگلہ دیش کرے گا، جبکہ خواتین کا ٹورنامٹس امریکہ میں ہوگا۔
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ اور ورلڈ کپ کی نئی پالیسیاں
بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں کے مستقبل کے حوالے سے بالی میں اہم فیصلے بھی سامنے آئے ہیں۔ آئی سی سی نے پوری طرح سے یہ تصدیق کی ہے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (ڈبلیو ٹی سی) کی موجودہ ساخت برقرار رہے گی اور یہ ٹورنامٹ 2031 تک نو ٹیموں پر مشتمل ہوگا۔
2027 او ڈی آئی ورلڈ کپ کے کوالیفکیشن فارمیٹ میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ کوالیفکیشن عمل سے 'سپر六' مرحلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام فیصلے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آئی سی سی بڑے بین الاقوامی ایونٹس کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے اور نئے عہدوں کی طرف جا رہا ہے۔
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