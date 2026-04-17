جے ڈی وینس کے دورہ اسلام آباد پر پاکستانیوں کا مزاح: AI میمز نے سفارتی میٹنگز کو رنگین بنا دیا

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے حالیہ دورہ اسلام آباد پر پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے مصنوعی ذہانت (AI) سے تیار کردہ مزاحیہ میمز کے ذریعے منفرد ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ ان میمز میں وینس کو پاکستانی ثقافت اور روزمرہ زندگی کے مختلف عناصر کے ساتھ دکھایا گیا ہے، جس نے ایک سنجیدہ سفارتی دورے کو تفریحی اور تخلیقی انداز میں پیش کیا ہے۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے حالیہ دورہ اسلام آباد نے جہاں سفارتی حلقوں میں گہری دلچسپی پیدا کی، وہیں پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے اس موقع کو منفرد انداز میں مزاح اور تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یادگار بنا دیا ہے۔ ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے سلسلے میں ان کی آمد کے بعد، انٹرنیٹ پر مصنوعی ذہانت (AI) سے تیار کردہ دلچسپ اور مزاحیہ میمز کی بھرمار ہوگئی، جنہوں نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی صارفین کی بھی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ ان میمز نے ایک سنجیدہ سفارتی دورے کو غیر روایتی انداز میں منظر عام پر لایا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں جے ڈی وینس کو مختلف مزاحیہ اور دلکش منظرناموں میں دکھایا گیا ہے۔ کچھ تصاویر میں انہیں روایتی پاکستانی طرز پر ہوٹل میں بیٹھے چائے کا پیالہ تھامے دیکھا گیا، تو کہیں انہیں پاکستان کے مشہور روایتی ناشتے ’انڈا پراٹھا‘ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ خاص طور پر ایک تصویر میں انہیں شہر کے معروف ’کوئٹہ ککڑ ہوٹل‘ میں ناشتہ کرتے دکھایا گیا، جس نے صارفین کو خوب محظوظ کیا اور اس منظر پر تبصروں کی بوچھاڑ ہوگئی۔ اس سے بھی بڑھ کر، کچھ اے آئی میمز میں جے ڈی وینس کو روایتی پاکستانی لباس شلوار قمیض میں ملبوس دکھایا گیا، جس سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ کچھ دیگر تصاویر میں انہیں پاکستان کے مصروف بازاروں، پرسکون مساجد اور شہر کے مختلف مشہور مقامات پر گھومتے پھرتے دکھایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تخلیقی میم میں انہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ گلے ملتے اور امن کا نشان بناتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ پس منظر میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف میز پر بیٹھے ہیں اور نریندر مودی انہیں چائے پیش کر رہے ہیں۔ یہ منظر بین الاقوامی تعلقات اور امن کی کوششوں پر ایک مزاحیہ تبصرہ تھا۔
مزید برآں، کچھ صارفین نے جے ڈی وینس کو پاکستانی مٹھائی ’ریوڑی‘ کے مشہور ڈبوں پر بھی فِٹ کردیا، جہاں روایتی برانڈ امیج کی جگہ ان کا چہرہ لگا دیا گیا۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کیسے پاکستانی عوام نے اس سفارتی دورے کو اپنی ثقافت اور روزمرہ زندگی کے عناصر کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا۔ کچھ میمز میں انہیں الیکٹرک اسکوٹر پر تیزی سے گھومتے دکھایا گیا، تو کہیں وہ مقامی چائے خانوں میں دیگر افراد کے ساتھ گپ شپ کرتے نظر آئے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ان میمز کا مقصد محض تفریح فراہم کرنا ہے اور اس کے ذریعے وہ پاکستان کی ثقافت، مہمان نوازی اور مزاحیہ انداز کو دنیا کے سامنے دلچسپ اور مثبت انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے تو یہاں تک مزاحیہ انداز میں لکھا کہ اگر پاکستانی مزاح کو پیسوں میں بدلا جا سکے تو شاید ملک کے بیرونی قرضے بھی اتر جائیں۔
ماہرین کے مطابق، یہ میمز دراصل ’سافٹ پاور‘ کی ایک نئی اور مؤثر شکل ہیں، جہاں بغیر کسی سرکاری مہم کے، عوام اپنی تخلیقی صلاحیت اور مزاح کے ذریعے اپنے ملک کا مثبت اور رنگین چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ ان میمز سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ پاکستانی عوام جے ڈی وینس کی ممکنہ واپسی کے منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک اہم اور تعمیری کردار ادا کرے۔ یوں، ایک سنجیدہ اور اہم سفارتی دورہ، پاکستانیوں کے مزاح، تخلیقی صلاحیت اور سوشل میڈیا کے وسیع استعمال کے باعث ایک دلچسپ اور وائرل ٹرینڈ میں بدل گیا، جس نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی
