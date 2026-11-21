جے ڈی وینس: ایران پر حملے کا فیصلہ صرف ٹرمپ کا اختیار
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح کیا کہ ایران پر فوجی کارروائی کا اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اور ان کا کام اس کی حمایت ہے۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے عہدے کی رسومات اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک اہم بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حتمی فیصلے کی ذمہ داری صراحتاً صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ڈالی ہے۔ وینس نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران یہ واضح کیا کہ اگرچہ وہ صدر کے تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ایران پر فروری میں ہونے والے حملے کا انتہائی حساس اور حتمی فیصلہ صرف صدر کا تھا۔
نائب صدر کی حیثیت اور ذمہ داریاں
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ بطور نائب صدر ان کی بنیادی اور غیر متزلزل ذمہ داری امریکی صدر کی پالیسیوں اور فیصلوں کی مکمل حمایت کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے واضح کی تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ایران کے خلاف کارروائی میں وائٹ ہاؤس کی اندرونی رائے میں کوئی شکاگ یا اختلاف پائی جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے ذاتی رائے کا اظہار کرنے سے گریز کیا۔Also readPrince Harry says Archie and Lilibet are settling into UK school life
جوہری ہتھیاروں کے خطرات پر زور
نائب صدر نے اس بات پر سختی سے زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا امریکہ کے قومی مفاد اور عالمی سلامتی کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر ہے۔ جے ڈی وینس کے مطابق اگر ایران کامیابی کے ساتھ ایٹمی ہتھیار تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ نہ صرف خطے میں توازن کو خراب کرے گا بلکہ عالمی سطح پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
ذاتی رائے کا اظہار کرنے سے گریز
میڈیا نمائندوں نے نائب صدر جے ڈی وینس سے براہِ راست سوال پوچھا کہ اگر اس فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہوتا اور وہ صدر نہ ہوتے، تو کیا وہ بھی ایران پر حملے کی منظوری دیتے، لیکن انہوں نے اس سوال کا کوئی براہِ راست جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وینس نے دوبارہ تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حتمی فیصلہ صدر کا اختیار ہے اور ٹرمپ نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ یہ اقدام دوبارہ دہرائیں گے۔
سیاسی پس منظر اور ریپبلکن پارٹی
یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں ریپبلکن پارٹی کو وسط مدتی انتخابات میں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کا ذمہ دار جے ڈی وینس نے ایران سے چل رہے تنازعہ کو ٹھہرایا تھا۔ اس بیان کے بعد ٹرمپ اور نائب صدر کے درمیان ایران پالیسی پر اختلافات کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ وینس نے امریکا کو اس جنگ سے نکلنے کی ضرورت پر بھی زور دیا تھا۔
مستقبل کی حکمت عملی اور اقدامات
وائٹ ہاؤس میں تازہ گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے نائب صدر جے ڈی وینس سے توقع ظاہر کی کہ وہ ایران پر کی گئی کارروائیوں کو ضروری قرار دیں گے اور آنے والے کسی بھی موقع پر اس طرح کے فیصلے کی حمایت کا اظہار کریں گے۔ تاہم، جے ڈی وینس نے اپنے تازہ بیان میں حملوں کو دوبارہ کرنے کی ذاتی حمایت کا کوئی واضح اعلان نہیں کیا بلکہ صرف اپنی آئینی اور انتظامی ذمہ داری کو اجاگر کرنے پر توجہ مرکوز رکھی۔
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