جے ڈی ونس: ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوئی سخت ڈیڈ لائن نہیں
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی ونس نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے کوئی سخت ڈیڈ لائن مقرر نہیں ہے۔ سفارتی کوششیں جاری ہیں تاکہ فوجی کارروائیوں سے گریز کیا جا سکے اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی ونس نے پیر کے روز واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی ممکنہ جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے کوئی سخت یا مقررہ ڈیڈ لائن وضع نہیں کی گئی ہے۔ ان کا اظہار خیال اس وقت سامنے آیا جب وہ نیویارک اور اوہائیو میں مہم چلانے کے بعد واپس واشنگٹن لوٹے تھے۔ نائب صدر نے سفارتی مذاکرات کے سلسلے میں احتیاطی خوشگوار امید کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری گفتگو کا بنیادی مقصد فوجی تصادم کی نئی لہر کو روکنا ہے۔
جوہری پروگرام کی بحالی پر سخت پابندی
جے ڈی ونس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے زور دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی سب سے بڑی تشویش یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام دوبارہ تعمیر نہ کرے یا اس کی تعمیر کی کوشش نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے یہ واحد چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ایران اپنے جوہری صلاحیتوں کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نائب صدر نے مزید وضاحت کی کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں تہران کی جانب سے ایک مضبوط، قابلِ ثبوت اور پرعزم تعهد شامل ہونا لازمی ہے جس کے تحت ایران مستقبل میں اپنے جوہری پروگرام کی بحالی سے گریز کرے گا۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
سفارتی راہنماں اور مثبت گفتگو
نائب صدر نے تسلیم کیا کہ ایران اپنی خود مختاری اور معاشی بحالی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، لیکن واشنگٹن کا ماننا ہے کہ سفارتی حل ابھی بھی ممکن ہے۔ جے ڈی ونس نے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے نمائندوں نے کئی مثبت بحثیں کی ہیں جن سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ فوجی کارروائیوں کے بغیر ہی ایک حل نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی افشا کیا کہ میڈیا سے خطاب سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل ان کا رابطہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا، اور دونوں رہنماؤں کو سفارتی settlement حاصل کرنے کی امکان پر حوصلہ افزا لگ رہا ہے۔
سیکیورٹی چیف کو خط اور انتخابی اثرات
جے ڈی ونس نے تصدیق کی کہ انہوں نے گذشتہ ہفتے ایران کے سیکیورٹی چیف محسن رضائی کو ایک خط بھیجا تھا، اگرچہ وائٹ ہاؤس نے اس خط کی تفصیلات سے متعلق کم معلومات فراہم کی ہیں۔ سابق رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے بتایا تھا کہ اس خط میں طبی امداد اور دیگر ضروریات کی فراہمی جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم، انتظامیہ کا مرکزی مقصد ایران کے جوہری پروگرام کی بحالی کو روکنا ہی رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے بار بار ایران پر نئی فوجی کارروائیوں کی دھمکی دی ہے، لیکن انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کے پارلیمانی انتخابات، یعنی میڈ ٹرم الیکشنز، سے قبل Tuesday کے دن تک نئی حملوں کا حکم نہیں دیں گے۔
مجتبیٰ خامنہ ای کا کردار اور آئندہ اقدامات
اس پیچیدہ سفارتی صورتحال کے دوران، ایرانی رہبر عالی مجتبیٰ خامنہ ای نے حکومت کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مکمل اختیار دیا ہے، جو کہ ایک اہم سیاسی تبدیلی ہے۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر سفارتی راہنماں کو آسان بنا سکتا ہے، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ مذاکرات کب سرکاری سطح پر حتمی شکل اختیار کریں گے۔ واشنگٹن کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ سفارتی چینلز کو کھلا رکھے ہوئے ہیں اور تہران سے ایسے ضمانتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بین الاقوامی نگرانی کے تحت قابلِ تصدیق ہوں۔ دونوں فریقین کے درمیان اختلافات کے حل اور فوجی کشیدگی کے خاتمے کے لیے آنے والے چند دنوں کا دور انتہائی حساس ثابت ہونے والا ہے۔
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