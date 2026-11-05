جے ڈی وینس نے ایران جنگ اور سیاسی نقصان کا کیا خطرہ ظاہر کیا
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے معاملے میں اسرائیلی حکمت عملی پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ریپبلکنز کو کانگریس میں اکثریت کھونے کا سبب بن سکتی ہے۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے خلاف ممکنہ جنگ کے حوالے سے اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست مشورہ دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ یہ اہم ترین سیاسی اشارہ اس وقت سامنے آیا ہے جب واشنگٹن میں امریکی انتظامیہ اور اسرائیلی قیادت کے درمیان ایران کے معاملے پر مختلف رائے کا اظہار ہو رہا ہے۔ وینس کا ماننا ہے کہ جنگ کے بجائے سفارتی حل تلاش کرنا ہی ریپبلکن پارٹی کے سیاسی مفادات میں بہترین ہے۔ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں فوجی کارروائی سے پیدا ہونے والا خطرہ امریکی ووٹرز میں غیر مقبول ہو سکتا ہے۔
نیتن یاہو کی حکمت عملی پر تنقید
امریکی ویب سائٹ ایگزیutus کے جمعرات کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس نے اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاہو کی حکمت عملی پر نجی محفلوں میں شدید تنقید کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وینس نے نیتن یاہو پر ایران کے معاملے میں ہر فیصلے پر غلط ہونے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی طرف سے اپنائی گئی سخت پالیسی نہ صرف خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے بلکہ یہ امریکی مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وینس نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی قیادت کی موجودہ سوچ سے پیدا ہونے والا خطرہ امریکی انتخابات اور پارٹی کی ساکھ کے لیے بڑی چیلنج ہے۔Also readامریکہ کے مدتی انتخابات کا پاکستان پر ممکنہ اثر
ریپبلکنز کے لیے سیاسی خطرہ
امریکی نائب صدر نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں ریپبلکن پارٹی کانگریس کا کنٹرول کھونے کا خطرہ مول لے سکتی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایران جنگ امریکی ووٹرز میں شدید عدم مقبولیت کا شکار ہو رہی ہے۔ وینس نے انکشاف کیا کہ اگر ایسی صورت حال بنی تو ریپبلکن پارٹی منگل کے وسط مدتی انتخابات میں بھاری شکست کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس سیاسی حساب کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ نائب صدر کا بنیادی مقصد پارٹی کی ساکھ کو برقرار رکھنا اور اسے ممکنہ سیاسی نقصان سے بچانا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ کشیدگی پارٹی کے ووٹ بینک کے لیے سنگین مضائقہ بن سکتی ہے۔
ترکیب اور سفارتی حل کی ضرورت
جے ڈی وینس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے فوری طور پر مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے میں سفارتی گفتگو ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ وینس کا یہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ فوجی کارروائی کو اپنی پارٹی کے لیے ایک بڑی نقصان دہ پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی امریکی اور اسرائیلی مفادات کو محفوظ طریقے سے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
نجی گفتگو اور باضابطہ موقف
واضح رہے کہ ایگزیutus کی رپورٹ کے مطابق جے ڈی وینس کے یہ تبصرے نجی گفتگو کا حصہ تھے۔ رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ نائب صدر کی جانب سے ان بیانات کی باضابطہ تصدیق کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ تاہم خبروں کے مطابق یہ انکشافات اس وقت سامنے آئے ہیں جب ایران کے خلاف جنگ اور اس کے سیاسی و معاشی اثرات امریکی سیاست میں اہم بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں نائب صدر کا موقف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انتظامیہ کے اندر بھی ایران کے معاملے پر گہرے اختلافات پائے جاتے ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics