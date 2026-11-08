جے یو آئی کے رہنماؤں کے املاک کے بارے میں سوالات
اسلام آباد کے گ-6 سیکٹر میں جے یو آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے کے املاک کے حوالے سے نوٹسز اور سوالات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔
اسلام آباد کے سی ٹی ڈی ٹی وی کے رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے اسد محمود کے نام سے منسلک دو مہنگے رہائشی املاک کی ملکیت کے حوالے سے شدید سوالات پیدا ہوئے ہیں۔
گ-6/4 سیکٹر میں واقع ان املاک کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ سڑک نمبر 83 پر واقع ہیں لیکن ان کی رجسٹریشن دیگر افراد کے نام پر کی گئی ہے۔Also readاسلامی ترقیاتی بینک کا ایم-6 موٹروے اور دیگر منصوبوں کے لیے مالی تعاون
املاک کی تفصیلات اور مالکان کی نشاندہی
ایک املاک گھر نمبر 7 ہے جس کی رجسٹریشن ایک شخص امان اللہ کے نام پر ہے جبکہ رپورٹس کے مطابق مولانا فضل الرحمان اس میں رہائش پذیر ہیں۔
دوسرا املاک گھر نمبر 11 ہے جو اسد محمود کے چار کانال کے پلاٹ پر تعمیر کیا جا رہا ہے جس کی اندازاً قیمت دو ارب روپے بتائی گئی ہے۔
اس علاقے میں ایک کانال کی قیمت تقریباً پانچ کروڑ روپے ہے جس کی بنیاد پر اس املاک کی مالیت کا تعین کیا گیا ہے۔
جاوید اقبال کا کردار اور انتخابی حوالہ جات
اس چار کانال کے پلاٹ کی رجسٹریشن کراک کے رہائشی جاوید اقبال کے نام پر ہے جن سے جے یو آئی کی قیادت کے تعلقات اور فنڈز کے ذرائع کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
جاوید اقبال نے 2024 کے عام انتخابات میں پی کے 97 کراک سے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا تھا اور انہوں نے تقریباً 17700 ووٹ حاصل کیے تھے۔
تاہم انہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خورشید خٹک سے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
ساختی خلاف ورزیاں اور سی ڈی اے کی نوٹسز
رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی ڈی اے نے چار کانال والے املاک کی تعمیر کے دوران عمارتی ضوابط کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے نوٹس جاری کیا تھا۔
اگرچہ ان خلاف ورزیوں کی تفصیلات اور اس کے بعد کی کارروائی کی معلومات خود مختار ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکیں۔
جاوید اقبال کے جے یو آئی کے ساتھ کاروباری تعلقات اور پی ٹی آئی حکومت کے پانچ لاکھ گھروں کے پروگرام کے تحت انہیں تعمیراتی کنٹریکٹ ملنے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔
قانونی حیثیت اور شفافیت کے مطالبات
ان مالکیت کے انتظامات نے اس بات کے بارے میں بھی سوال اٹھائے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان اور ان کا بیٹا حقیقی مالک ہیں یا وہ کرایہ دار ہیں۔
دوسری جانب رجسٹرڈ مالکان کی مالی صلاحیت اور فنڈز کے ذرائع کے دستاویزی ثبوتوں کے بارے میں بھی شفافیت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
رپورٹس میں اسٹریٹ 84 پر ایک بنگلے کا ذکر بھی شامل ہے جو سینیٹر احمد خان سے حاصل کیا گیا تھا۔
فی الحال ان الزامات کی خود مختار تصدیق نہیں ہوئی ہے اور بنامی اثاثوں کے حوالے سے کوئی حتمی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں۔
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