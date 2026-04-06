جے یو آئی (ف) کی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی مہم کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کا سخت ردعمل

جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملک میں مہنگائی اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مہم کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی پالیسیاں عوام دشمن ہیں اور عوام کا معاشی استحصال ہو رہا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے عرفان سلیم کو سینیٹ کی نشست کے لیے نامزد کیا ہے۔ جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیر کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے، خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج ی مہم کا اعلان کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کی مرکزی کونسل نے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا اور موجودہ حکومت اور ریاستی اداروں کے بارے میں بڑھتی ہوئی عوامی بے
اطمینانی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ قیمتوں میں اضافے نے “عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے” اور عام شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جے یو آئی (ف) اگلے جمعہ کو ملک بھر کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاج کرے گی، جبکہ 12 اپریل کو مردان سے احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ جے یو آئی (ف) کے سربراہ نے حکومت پر گھریلو تشدد سے متعلق قانون سازی سمیت شریعت کے خلاف قوانین متعارف کرانے پر بھی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بار بار مطالبات کے باوجود پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی جا رہی ہیں۔ فضل نے موجودہ سیٹ اپ کو “جعلی حکومت” قرار دیا۔ انہوں نے گورننس کی حالت پر مزید تنقید کرتے ہوئے، خراب امن و امان اور صوبائی حکام کی جانب سے سیکیورٹی آپریشنز کے بارے میں متضاد پالیسیوں کا حوالہ دیا۔ خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے، انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کی قیادت بیرونی اثر و رسوخ میں ہے، امریکہ کے کردار اور اسرائیل کی حمایت پر تنقید کی، جبکہ علاقائی تنازعات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے مغربی اور مشرقی سرحدوں کی بندش پر بھی تشویش کا اظہار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے تجارت پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ انتخابی عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے، فضل الرحمان نے 2024 کے انتخابات میں بے ضابطگیوں کے الزامات کو دہرایا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ نتائج ووٹرز کے حقیقی مینڈیٹ کی عکاسی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت مہنگائی، گورننس اور قانون سازی سمیت مختلف مسائل پر آواز اٹھاتی رہے گی، اور مزید کہا کہ جے یو آئی (ف) کی جدوجہد اس کے نظریاتی موقف پر مبنی ہے۔\مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس سے غریب عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی پالیسیاں عوام دشمن ہیں اور ان سے عام آدمی کا معاشی استحصال ہو رہا ہے۔ انہوں نے ملک میں لاقانونیت اور امن و امان کی خراب صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جے یو آئی (ف) ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مہنگائی اور حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی (ف) آئندہ دنوں میں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائے گی اور اس سلسلے میں مختلف شہروں میں جلسے اور جلوس منعقد کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی جماعت عوام کے حقوق کے لیے آخری حد تک لڑے گی۔\فضل الرحمان نے خارجہ پالیسی پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہے اور ملکی مفادات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے سرحدی علاقوں کو بند کر کے تجارت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی (ف) ملک کی خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ فضل الرحمان نے 2024 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر بھی سخت ردعمل کا اظہار کیا اور کہا کہ الیکشن کے نتائج عوام کی مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ حکمران جماعت کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی (ف) دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جے یو آئی (ف) ایک جمہوری اور انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی
