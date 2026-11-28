جے یو آئی کا فضل الرحمان کے گھر گھیراؤ پر شدید ردعمل
جمعیت علمائے اسلام کے ترجمان نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر کے گھیراؤ اور خواتین و بچوں کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کی۔
جمعیت علمائے اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے گھیراؤ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اتنا کریں جتنا کل برداشت کر سکیں۔ انہوں نے اس اقدام کو حکومتی بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت قرار دیا ہے اور بتایا کہ جے یو آئی سربراہ کی رہائش گاہ کا گھیراؤ اور خواتین و بچوں کو ہراساں کرنا انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔
مولانا کے گھر کا گھیراؤ اور خواتین کا ہراسانی
اسلم غوری کے مطابق مولانا فضل الرحمان فی الحال لاہور میں نظر بند ہیں جبکہ اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر پولیس کی جانب سے سخت گھیراؤ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر گھر خالی کر دیں۔Also readامریکہ اور ایران کے درمیان سمندری کشیدگی میں اضافہ، حرمز کی خلیج میں بحری بلاک بیڈ کو توڑنے کی کوشش ناکام
حکومتی اقدامات کا جے یو آئی کا موقف
ترجمان جے یو آئی نے سوال اٹھایا کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو حکومت تصادم پر کیوں تُلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی نے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے احترام میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں احتجاج مؤخر کیا تھا مگر حکومت نے اس تحمل کا جواب اشتعال انگیزی سے دیا ہے۔
احتجاجی اقدامات اور حکومتی انتباہ
اسلام غوری نے حکومت سے فوری طور پر رہائش گاہ کا گھیراؤ ختم کرنے اور خواتین و بچوں کو ہراساں کرنے کے سلسلے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے واضح انتباہ دیا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو تمام تر حالات کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔
عوامی مسائل اور انتظامی ناکامی
دوسری جانب کراچی میں ڈی جی ایس بی سی اے کا تمام غیر قانونی فلورز مسمار کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے پیش نظر مہنگائی اور وفاقی صوبائی حکومتوں کی ناکامی عوام کے لیے عذاب بن چکی ہے۔
لیاقت بلوچ کا تبصرہ اور مستقبل کے اقدامات
مہنگائی کی شرح میں اضافے اور حکومتی ناکامیوں کا جائزہ لیتے ہوئے لیاقت بلوچ نے عوامی سطح پر ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خبروں کا مرکزی موضوع بن چکی ہے جہاں جملہ حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں۔
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