جے یو آئی کا مولانا فضل الرحمٰن کے حق میں سندھ بھر میں بڑا احتجاجی مظاہرہ
جمعیت علماء اسلام سندھ نے مولانا فضل الرحمٰن کی کردار کشی اور گھر کی پامالی کے خلاف شدید احتجاج کیا، رہنماؤں نے انتقامی کارروائیوں کی سخت مذمت کی اور مذاکرات کا مطالبہ کیا۔
جمعیت علماء اسلام سندھ کے زیر اہتمام اتوار کو سندھ بھر میں سنگین سیاسی اور قانونی تحفظات کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کا مرکزی نعرہ مولانا فضل الرحمٰن کی شخصیت اور ان کے گھر کے تقدس کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔
مظاہرے کی جگہیں اور شرکاء کی بڑی تعداد
مظاہرے کے دوران جے یو آئی کے مرکزی اور صوبائی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس سے خطے میں موجود سیاسی جذبے کا ایک واضح جائزہ سامنے آیا۔ ان مظاہروں کا اہم مرکز گرومندر چورنگی اور جامعہ بنوری ٹاؤن کے قریب کی جگہیں تھیں، جہاں مقامی وفاق کے عہدیداران نے خطاب کرتے ہوئے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے مولانا فضل الرحمٰن کے خلاف مبینہ کردار کشی کی مہم اور سندھ کی تقسیم کی کوششوں کے خلاف سخت نعرے بازی کی، جس میں انہوں نے حکومتی اداروں سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔Also readIndonesia factory blaze kills seven and leaves 50 workers missing
قائد کی حفاظت اور آئینی فریضے کا دفاع
مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی سندھ کے سیکریٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے واضح کیا کہ مولانا فضل الرحمٰن کی کردار کشی کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ختم کی جائیں۔ علامہ سومرو نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمٰن ایک قومی سیاسی رہنما ہیں اور ان کی حفاظت اور عزت کا دفاع جے یو آئی کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس سے وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ آج ہم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمٰن کے ساتھ تجدید عہد وفا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور حالات جیسے بھی ہوں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
سیاسی وراثت اور ملکی سلامتی میں کردار
علامہ راشد محمود سومرو نے اپنے تفصیلی خطاب میں یاد دلایا کہ جے یو آئی نے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آئین کی بالادستی کے لیے مسلسل جدوجہد کی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے مذہبی طبقے کو بندوق کے بجائے ووٹ کی پرچی کا راستہ دکھایا اور انہیں پارلیمان تک پہنچایا۔ انہوں نے بتایا کہ جے یو آئی صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں بھی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے اور مولانا فضل الرحمٰن کا نام پاناما میں نہیں آیا اور نہ ہی ان کے نام پر کوئی بے نامی اکاؤنٹ سامنے آیا ہے۔ مزید برآں، مولانا فضل الرحمٰن نے آپریشن بنیان مرصوص کی حمایت کی، ملک میں امن کے لیے اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے کارکنوں کی قربانیاں پیش کیں۔
دیگر رہنماؤں کا مطالبہ اور نعرہ بازی
اس موقع پر جے یوآئی کے صوبائی نائب امیر قاری محمد عثمان، مولانا غیاث، مولانا سمیع الحق سواتی، مفتی عبدالحق عثمانی، مولانا احسان اللہ ٹکروی، مولانا فیض الحق، مفتی محمد خالد، مولانا نور الحق، مفتی لئیق اسعدی، فاروق حسن زئی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ مولانا فضل الرحمٰن کے گھر کے تقدس کی پامالی ناقابل قبول ہے، ان کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کی جائے اور سندھ کی تقسیم کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مظاہرے کے اختتام پر شرکاء نے مولانا فضل الرحمٰن کے حق میں اور ان کے خلاف کردار کشی کی مہم کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند کیا جائے اور ملک کے سیاسی و قومی معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔
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