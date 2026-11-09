حاجیوں کے لیے نیا معاہدہ: 2027 کیلئے 179210 کوٹہ اور بہتر انتظامات کی تفصیلات
پاکستان اور سعودی عرب نے حج 2027 کے لیے نیا معاہدہ کیا ہے جس کے تحت 179210 حاجیوں کےslots مختص کیے گئے ہیں اور لاگت کی تفصیلات بھی واضح کر دی گئی ہیں۔
پاکستان اور سعودی عرب نے حج 2027 کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستانی حاجیوں کیلئے 179,210 کی کل کوٹہ مختص کی گئی ہے جو حکومتی اور نجی دونوں سیctors کے لیے مخصوص ہے۔ یہ قدم مذہبی سیاحت کے تجربے کو آسان اور پرسکون بنانے کی کوشش کا حصہ ہے۔
حج 2027 کے لیے مختص کوٹہ کی تفصیلات
حج کانفرنس اور نمائش کے چھٹے ایڈیشن کے دوران یہ معاہدہ طے پایا۔ اس منصوبے کے تحت حکومتی اسکیم کے تحت 107,526 slots اور نجی آپریٹرز کے لیے 71,684 slots مخصوص کیے گئے ہیں۔ یہ تعداد اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومتی اسکیم کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ عام آدمی کو سہولت مل سکے۔Also readبجلی اور گیس سبسڈی کا نیا نظام جنوری 2027 سے نافذ
اس منصوبے کے تحت لاگت کے حوالے سے بھی واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ حکومتی اسکیم کے تحت تقریباً 40 دنوں کا معیاری پیکج تقریباً 1.2 ملین روپے میں دستیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ 20 سے 25 دنوں کا مختصر پیکج تقریباً 1.3 ملین روپے کا ہوگا۔ یہ قیمتیں پاکستانی حاجیوں کے لیے ایک اہم معلوماتی پہلو پیش کرتی ہیں۔
سردار یوسف اور ڈاکٹر ثوافق کے درمیان ملاقات
وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے حج اور عمرہ کے وزیر ڈاکٹر ثوافق بن فوزان الربیہ سے جیدہ میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان حج کے انتظامات کو بہتر بنانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں وزرا نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی زائرین کے لیے سفر اور ٹھہرنے کے انتظامات کو بہترین بنایا جائے گا۔
اس ملاقات میں سعودی وزیر حج نے پاکستانی وزیر کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی خصوصی تصاویر اور ایک یادگاری ڈھال پیش کی۔ یہ تحائف دونوں ممالک کے درمیان مذہبی تعاون کے گہرے تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور عابر احمد میرزا، جوائنٹ سیکرٹری سید عبدالوحید شاہ اور ایڈنگ ڈائریکٹر جنرل حج عارف اسماعیل راو بھی اس موقع پر موجود تھے۔
ریڈ ایئرپورٹ پروجیکٹ اور زائرین کی سہولیات
معاہدے کا اہم حصہ مکہ جانے کے راستے کا پروجیکٹ شامل ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد زائرین کے لیے سفر اور امیگریشن کے عمل کو مزید آسان بنانا ہے۔ اس سے مراد وہ سہولیات ہیں جو زائرین کو حج کے دوران درپیش مشکلات کا سامنا کرنے سے بچا سکتی ہیں۔
دونوں ممالک اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دیں گے کہ زائرین کو بنیادی سہولیات جیسے رہائش اور سفر میں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستانی زائرین کو حج کے موقع پر کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
سیاسی پس منظر میں NA-77 انتخابات کا حوالہ
اس خبر کے سیاق و سباق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ (ن) نے NA-77 کے بائیں انتخابات کے نتائج کی مخالفت کی ہے۔ اس جماعت کا الزام ہے کہ ان انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ یہ سیاسی تنازعہ مذہبی امور کے ساتھ ساتھ ملک کے سیاسی منظر نامے میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔
یہ تمام اقدامات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حکومت اور سعودی عرب دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ حج کے انتظامات کو جدید ترین معیار پر لانے کی ضرورت ہے۔ مستقبل قریب میں مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔
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