حافظ نعیم الرحمان کاStatement: حکومت اپنے مافیا دوستوں کو سپورٹ کرتی ہے۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت اپنے مافیا دوستوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو مل کر طے کرتے ہیں کہ 'انکل' سے کتنا شیئر لینا ہے۔ یہ لوگ نہ پانی، نہ روزگار اور نہ ہی یونیورسٹی روڈ جیسے بنیادی منصوبے مکمل کر سکے ہیں۔ فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو نوازا گیا ۔
جیوں جیوں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں پہنچنے کے بعد عوام کے مسائل کو حل کرنا ہی حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا ہی نہیں ہوتا۔ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہاں حکومت اپنے مافیا دوستوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ جمہوریت کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو مل کر طے کرتے ہیں کہ 'انکل' سے کتنا شیئر لینا ہے۔ یہ لوگ نہ پانی، نہ روزگار اور نہ ہی یونیورسٹی روڈ جیسے بنیادی منصوبے مکمل کر سکے ہیں۔ فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو نوازا گیا ۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو مل کر طے کرتے ہیں کہ 'انکل' سے کتنا شیئر لینا ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ حکومت بجٹ میں لیوی جیسے ٹیکس نافذ کر کے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ ہر چیز پر ٹیکس لگا کر مافیاز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کی برآمد کے فیصلے میں شوگر مافیا شامل ہے جو پیپلز پارٹی اور ن لیگ دونوں میں موجود ہے اور یہ ایک پورا کنسورشیم ہے جو عوام کو لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کا بل بھی عوام ادا کرتے ہیں، اس لیے جب تک بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو اگلے روز ہڑتال کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ حکمران اپنی عیاشیاں ختم کرنے کو تیار نہیں۔ ایف بی آر جیسے ادارے میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن موجود ہے اور اس کے لیے سیکڑوں لگژری گاڑیوں کی خریداری کی جا رہی ہے۔ کراچی کے پانی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر میں 15 دن تک پانی نہیں آتا۔ کے فور 260 ملین گیلن پانی کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت دونوں اس معاملے میں ناکام ہیں، اس لیے کراچی کے مسائل خود حل کرنا ہوں گے۔ بجٹ میں پانی کے مسئلے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ایک اور معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی شہری جو بحری قذاقوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں ان کی بازیابی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کل 17 افراد اغوا ہیں جن میں 10 کا تعلق کراچی سے اور دیگر کا مختلف علاقوں سے ہے۔ ان یرغمالیوں کو نہ کھانا میسر ہے نہ پانی، جبکہ ان کے اہل خانہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے، وزارت خارجہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا لیکن اسے وفاق کا مسئلہ قرار دیا گیا، حالانکہ یہ تمام پاکستانی شہری ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہر سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت کو فوری طور پر ان شہریوں کی بازیابی کے اقدامات کرنے چاہییں۔میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کممحرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلبخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
جیوں جیوں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں پہنچنے کے بعد عوام کے مسائل کو حل کرنا ہی حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا ہی نہیں ہوتا۔ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہاں حکومت اپنے مافیا دوستوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ جمہوریت کے نام پر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو مل کر طے کرتے ہیں کہ 'انکل' سے کتنا شیئر لینا ہے۔ یہ لوگ نہ پانی، نہ روزگار اور نہ ہی یونیورسٹی روڈ جیسے بنیادی منصوبے مکمل کر سکے ہیں۔ فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو نوازا گیا ۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو مل کر طے کرتے ہیں کہ 'انکل' سے کتنا شیئر لینا ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ حکومت بجٹ میں لیوی جیسے ٹیکس نافذ کر کے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ ہر چیز پر ٹیکس لگا کر مافیاز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کی برآمد کے فیصلے میں شوگر مافیا شامل ہے جو پیپلز پارٹی اور ن لیگ دونوں میں موجود ہے اور یہ ایک پورا کنسورشیم ہے جو عوام کو لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کا بل بھی عوام ادا کرتے ہیں، اس لیے جب تک بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بجٹ میں عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو اگلے روز ہڑتال کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ حکمران اپنی عیاشیاں ختم کرنے کو تیار نہیں۔ ایف بی آر جیسے ادارے میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن موجود ہے اور اس کے لیے سیکڑوں لگژری گاڑیوں کی خریداری کی جا رہی ہے۔ کراچی کے پانی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر میں 15 دن تک پانی نہیں آتا۔ کے فور 260 ملین گیلن پانی کا منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور سندھ حکومت دونوں اس معاملے میں ناکام ہیں، اس لیے کراچی کے مسائل خود حل کرنا ہوں گے۔ بجٹ میں پانی کے مسئلے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ایک اور معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی شہری جو بحری قذاقوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں ان کی بازیابی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کل 17 افراد اغوا ہیں جن میں 10 کا تعلق کراچی سے اور دیگر کا مختلف علاقوں سے ہے۔ ان یرغمالیوں کو نہ کھانا میسر ہے نہ پانی، جبکہ ان کے اہل خانہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے، وزارت خارجہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا لیکن اسے وفاق کا مسئلہ قرار دیا گیا، حالانکہ یہ تمام پاکستانی شہری ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہر سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت کو فوری طور پر ان شہریوں کی بازیابی کے اقدامات کرنے چاہییں۔میکے سے بار بار پیسے منگوانے اور تشدد کرنے پر شوہر کو قتل کرنیوالی خاتون کی سزا کممحرام الحرام کیلئے پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی خدمات طلبخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
حافظ نعیم الرحمان، حکومت، مافیا دوست، پیپلز پارٹی،
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