حافظ نعیم الرحمان کا حکومت پر سخت تنقید: صحت، تعلیم اور بنیادی حقوق سے محروم عوام

حافظ نعیم الرحمان، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے صوبائی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا میں گزشتہ 14 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے لیکن عوام بنیادی سہولیات جیسے صحت اور تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے اسٹیڈیم دیر بالا میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گڈ گورننس کا نعرہ صرف باتیں تک محدود رہ گیا ہے اور عملی طور پر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی۔ سرکاری اسکولوں کو بہتر بنانے کے بجائے آؤٹ سورس کرنے کا اقدام حکمرانوں کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو قرضوں کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے۔ گزشتہ چار برسوں میں ملک کے مجموعی قرضے میں 30 ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ 55 ہزار ارب روپے سے بڑھ کر 85 ہزار ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ پہلے ہی مہنگائی اور ظلم کے شکار عوام پر مزید قرضوں کا بوجھ ڈالنا ظلم کی انتہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ گزشتہ 79 برسوں سے عوام کو صرف نعروں اور جھنڈوں کے ذریعے دھوکا دیا جا رہا ہے۔ بیوروکریسی آج بھی انگریز دور کے غلامانہ نظام پر چل رہی ہے اور عام آدمی کو اپنا محکوم سمجھتی ہے۔ اس نظام میں غریب کے لیے انصاف حاصل کرنا ایک خواب بن چکا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر پیٹرول کی قیمت 250 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ موٹر سائیکل سوار محنت کش 153 روپے فی لیٹر ٹیکس ادا کر کے آئی پی پیز مافیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جبکہ بڑے جاگیردار ٹیکس چھوٹ حاصل کر کے ایک دوسرے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں کی آؤٹ سورسنگ دراصل حکومتی ناکامی کا اعتراف ہے۔ جماعت اسلامی اقتدار میں آ کر امیر و غریب کے لیے الگ تعلیمی نظام ختم کرے گی اور خواتین کو وراثت میں ان کا جائز حق دلائے گی۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ملک بھر میں 50 لاکھ ممبرز اور 50 ہزار عوامی کمیٹیاں قائم کر کے اس ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔
