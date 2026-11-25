حافظ الدین احمد کا بھارت پر تنقیدی بیان، حسینہ واجد کی واپسی کی پیش گوئیاں
بنگلادیشی اسپیکر حافظ الدین احمد نے اسلام آباد میں بیان دیتے ہوئے بھارت کے 1971 کے کردار پر تنقید کی اور کہا کہ 10 سال تک حسینہ واجد واپس نہیں آئیں گی۔
بنگلہ دیش کی قومی اسمبلی کے سپیکر حافظ الدین احمد نے اسلام آباد میں پارلیمانی دورے کے دوران ایک اہم بیان دیتے ہوئے 1971 کی جنگ کے دوران بھارت کے کردار پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت نے بنگالی عوام کی مدد کے بجائے پاکستان کو کمزور کرنے کی حکمت عملی اپنائی تھی، جس کا اعلان انہوں نے صحافیوں کے خصوصی دورے کے موقع پر کیا۔
1971 میں بھارت کا کردار اور تاریخی تجزیہ
حافظ الدین احمد نے یہ بات کہی کہ گزشتہ پندرہ برسوں کے دوران بنگلہ دیش بھارت کی کالونی بن چکا تھا، جس کی وجہ سے مقامی عوام پریشان رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ حکومت بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کو دہشت گرد جماعت قرار دینے پر غور کر رہی ہے اور اسے پابندی لگانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔Also readمشرقی پاکستان حقائق کی روشنی میں!!!!!
ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں پارلیمانی نظام یکساں ہے تاہم 1975 میں بنگلہ دیش میں یک جماعتی نظام نافذ کیا گیا جس کے نتیجے میں ملک کو خالص جمہوریت میسر نہ آ سکی۔ انہوں نے رواں سال فروری میں ہونے والے انتخابات کو شفاف قرار دیا ہے۔
حسینہ واجد کی واپسی اور قانونی کارروائی
اسپیکر نے سخت الفاظ میں کہا کہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش واپس آنے پر جیل جانا ہوگا کیونکہ وہ ایک مسلم دشمن ملک میں پناہ لے ہوئی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر بھارت حسینہ واجد کو واپس نہیں کرتا تو بنگلہ دیش بین الاقوامی عدالت انصاف سے رجوع کرے گا۔
حافظ الدین احمد کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کی جانب سے واپسی کے اعلانات صرف اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنے کی کوشش ہیں۔ ان کا تخمینہ ہے کہ آئندہ دس برس تک ان کی بنگلہ دیش واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ اب تک ملک میں واپس نہیں آ سکیں گی۔
مقبولین اور مستقبل کی حکمت عملی
اسپیکر نے تاکید کی کہ بنگلہ دیش کے عوام جمہوری سوچ رکھتے ہیں اور آمریت برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ 1971 میں بھی جمہوریت کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ ان کا ماننا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔
حافظ الدین احمد نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دوستی کے مزید مضبوط ہونے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے بنگلہ دیشی امیدوار کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔
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