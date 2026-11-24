حافظ نعیم الرحمن کی جانب سے 29 نومبر سے قومی احتجاجی سلسلہ شروع
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے مہنگائی، گورننس اور غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے لاہور، پشاور اور کراچی میں بڑے احتجاجی جلسوں کا اعلان کیا ہے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے ملکی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی ناکامیوں کو عوام کی سامنے رکھنے کے لیے قومی احتجاجی مہم کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ملک میں اب کہیں بھی حکومتی رٹ قائم نہیں ہے اور معاشی بے چینی کی وجہ سے عوام کی زندگییں مشکل ہو گئی ہیں۔ ان کے مطابق اب صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اپنا فرض سمجھ کر عوام کی خدمت کرنا ہوگی ورنہ یہ ناکامی جاری رہے گی۔
احتجاجی جلسوں کے شیڈول اور مقامات
حافظ نعیم الرحمن نے پریس کانفرنس کے دوران تین اہم شہروں میں احتجاجی جلسوں کی تاریخوں کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے کا آغاز 29 نومبر کو لاہور میں واقع مینار پاکستان پر ہوگا جہاں ایک عظیم الشان جلسہ عام منعقد ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جلسے کا بنیادی مقصد عام شہری کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا اور موجودہ حکمرانوں کے رویے کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔Also readPPP, MQM-P leaders hold talks over planned Nov 29 rally
اس کے بعد دوسرا جلسہ 12 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں منعقد کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ اس جلسے میں بھی عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے گا اور صوبائی حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی جائے گی۔ یہ سلسلہ آخری قدم کے طور پر 20 دسمبر کو کراچی میں منعقد ہونے والے جلسے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔
مہنگائی، سندھ حکومت اور علاقائی مسائل
سیاسی تجزیے میں حافظ نعیم الرحمن نے مہنگائی کی شرح میں اضافے کو اب ایک سنگین قومی مسئلہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اگرچہ پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے لیکن عمومی اشیا کی قیمتیں گرا نہیں ہیں جس سے عام آدمی کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر انتظامیہ نے اپنا کردار ادا کرنے میں مکمل ناکامی کا شکار ہے۔
سندھ صوبے کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے سندھ حکومت کی 10 لاکھ گھروں کی منصوبہ بندی پر سخت سوال اٹھائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کچھ نہ کچھ گھر بنے تو کہاں ہیں اور جب صوبہ ابتر صورتحال کا شکار ہے تو 21 لاکھ گھروں کا دعویٰ کیسے سچا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی ساڑھے تین کروڑ تک پہنچ گئی ہے لیکن اسے کم دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
علاقائی رابطوں کے حوالے سے انہوں نے کراچی سے بلوچستان سفر کرنے کی دشواری کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے عوامی اعتماد کو بحال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو مضبوط بنانے سے ہی ملک کے تمام الجھے ہوئے مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکتا ہے۔
غزہ، کشمیر اور بین الاقوامی امور
مشرق وسطیٰ میں جاری صورتحال پر اپنی بات رکھتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ غزہ میں انسانیت کے خلاف سنگین جنایات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سردی بڑھنے سے خیموں کی ضرورت میں شدید اضافہ ہوا ہے اور وہاں رہنے والے بے گھر افراد کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک صف میں کھڑے ہوں۔
اسرائیل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ عالمی دہشت گرد ہے اور امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے امن معاہدوں کی خلاف ورزیوں میں کوئی کمی نہیں لائی جا رہی۔ انہوں نے یورپی یونین کے کردار کو بھی ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایس او پی ایس ایس اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ بیت المقدس اور کشمیر کے مسئلے پر بین الاقوامی سطح پر واضح اور جامع معاہدے ہونے چاہئیں۔
کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لاکھوں کشمیریوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملے پر بھی حکومت کو واضح حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ عوام کی حق تلفی نہ ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ 10 کرپٹ اداروں میں ڈسکوز کی کرپشن دیگر اداروں کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے۔
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