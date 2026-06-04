حافظ نعیم الرحمان: عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان، جماعت اسلامی کا پیغام عوام تک پہنچانا ضروری

حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آئندہ چند روز میں ملک گیر عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. انھوں نے کہا کہ عوام کی تائید سے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ لاہور سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے جماعت کے کارکنان کو ہدایت کی کہ رکن سازی مہم میں تیزی لائی جائے اور مقررہ اہداف حاصل کیے جائیں. انھوں نے کہا کہ جماعت اسلامی عوامی مسائل پر مؤثر آواز ہے اور اس آواز کو عوام تک پہنچانے میں کارکنان کا کردار کلیدی ہے. انھوں نے عوامی کمیٹیوں کی تشکیل پر زور دیا اور نوجوانوں میں منشیات کے رجحان کو قومی سطح کا سنگین مسئلہ قرار دیا.
حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے مہنگائی ، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آئندہ چند روز میں ملک گیر عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے.
انھوں نے کہا کہ عوام کی تائید سے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ لاہور سے ملک بھر کے جماعت کے ذمہ داران کے آن لائن اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے جماعت کے ذمہ داران اور کارکنان کو ہدایت کی کہ آئندہ 10 روز تک رکن سازی مہم میں مزید تیزی لائی جائے اور مقررہ اہداف حاصل کیے جائیں.
انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کسی سازش، خفیہ سمجھوتے یا غیر جمہوری طریقے سے اقتدار حاصل کرنے پر یقین نہیں رکھتی بلکہ عوام کی حمایت اور جمہوری عمل کے ذریعے تبدیلی چاہتی ہے. رائے عامہ کے بغیر آنے والا کوئی بھی انقلاب پائیدار نہیں ہو سکتا.
حافظ نعیم الرحمان نے مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق جماعت اسلامی کے مؤقف کو عوام تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس کے ذریعے جماعت کا پیغام وسیع پیمانے پر پھیلایا جائے اور کہا کہ جماعت اسلامی عوامی مسائل پر مؤثر آواز ہے اور اس آواز کو عوام تک پہنچانے میں کارکنان کا کردار کلیدی ہے. انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ اور توانائی کی قیمتوں سے متعلق عوامی مسائل کے تناظر میں جماعت اسلامی مستقبل قریب میں احتجاجی یا عوامی تحریک کی کال دے گی، جس کے لیے کارکنان کی منظم اور فعال موجودگی ضروری ہے.
حافظ نعیم الرحمان نے عوامی کمیٹیوں کو معاشرتی اصلاح، نوجوانوں کی رہنمائی، منشیات کے خلاف آگاہی، مقامی تنازعات کے حل اور سماجی خدمت کا مؤثر ذریعہ قرار دیتے ہوئے ان کی تشکیل پر زور دیا. انہوں نے نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان کو قومی سطح کا سنگین مسئلہ قرار دیا اور اس کے خلاف علما، اساتذہ، ڈاکٹروں، انجینئروں اور دیگر سماجی شخصیات کے تعاون سے منظم مہم چلانے کی ہدایت کی.
انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی محض ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک دینی تحریک ہے جو سیاست کو دعوت اور خدمت کے عمل کا حصہ سمجھتی ہے اور ذمہ داران پر زور دیا کہ وہ دیانت، شفافیت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی تنظیمی اور دعوتی فرائض انجام دیں
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