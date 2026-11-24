حایفہ ویبی نے مصری ڈاکٹر کے خلاف 5 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر کر دیا
لبنانی اداکارہ حایفہ ویبی نے قبطی جراحی کے ڈاکٹر محمد شہادت سلیمان پر غیر مجاز استعمال کے الزام میں 5 ملین ڈالر کا مقدمہ دائر کیا ہے۔
لبنانی گلوکارہ اور اداکارہ حایفہ ویبی نے مصری پلاسٹک سرجن کے خلاف 5 ملین ڈالر کے مقدمے کی وجہ سے نئی بحث کا باعث بنی ہیں۔ قبطی اقتصادی عدالت نے انٹیلیکچل پراپرٹی رائٹس پر ماہرین کی رپورٹ کی سماعت کے لیے اگلے سماعت کو 14 دسمبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا اشتہارات میں ان کی ویڈیوز استعمال کیں۔
مقدمے کی تفصیلات اور قانونی کارروائی
درخواست دہندہ حایفہ ویبی نے ڈاکٹر محمد شہادت سلیمان کے خلاف شہر میں اس سال ایک سول مقدمہ دائر کیا تھا۔ قانونی دستاویزات کے مطابق، انہوں نے 5 ملین مصری پاؤنڈز کی معاوضہ کی مانگ کی ہے، جس میں تاخیر کی وجہ سے سود بھی شامل ہے۔ یہ قانونی جنگ اپریل 2023 سے شروع ہوئی جب گلوکارہ علاج اور پیشہ ورانہ مشورے کے لیے ڈاکٹر کے کلینک گئی تھیں۔Also readپاکستان انڈر 19 کے اسکواڈ کا اعلان، فرحان یوسف کو کپتانی
اس دوران، حایفہ ویبی کی دو مختصر ویڈیوز کلپس بنائے گئے تھے جو صرف ایک بار استعمال کے لیے تھے۔ تاہم، مقدمے کے مطابق ڈاکٹر نے بعد میں اس فوٹیج کو بار بار فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر پبلش کیا اور ان اشتہارات کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کیے۔ اس عمل میں انہوں نے مزید اجازت حاصل کرنے یا معاوضے کی بات چیت کرنے سے گریز کیا۔
حایفہ ویبی کے وکلاء اور تامل عبدالمنیم کی کوششیں
حایفہ ویبی کے قانونی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مینیجر تامل عبدالمنیم نے ابتدائی طور پر ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر کے اس معاملے کو دوستانہ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ کوششیں ناکام رہیں، تو ان کے وکلاء نے مصر کی انٹیلیکچل پراپرٹی پروٹیکشن قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے رسمی الیکٹرانک نوٹسز بھیجے۔
قانونی لڑائی جاری ہونے کے باوجود، حایفہ ویبی عرب تفریحی صنعت میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے بطور گلوکارہ اور اداکارہ ایک کامیاب کیریئر بنایا ہے، جس میں ان کے خوبصورت اسکرین پریزنس اور عربی پاپ ہٹس نے انہیں وسیع پیمانے پر پہچان دلائی ہے۔ ان کے مقبول گانوں میں 'بوس العوا، 'انا حایفہ' اور 'یا حیاتی اللبی' شامل ہیں۔
حایفہ ویبی کی فنی کامیابیاں اور مستقبل کے منصوبے
حایفہ ویبی نے 'بڈی عش، 'حبیبی انا' اور 'حوّاء' جیسی البمز بھی جاری کی ہیں۔ ان کا تازہ ترین موسیقی پروجیکٹ 'مگا حایفہ' ہے، جس میں 'سپر ویمن، 'مین اول مرہ شوک' اور 'گیا من ال مستقلب' سمیت 24 ٹریکس مرحلہ وار جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے 'ڈک شہادت' (2009) اور 'حلوت روح' (2014) جیسی کئی مصری پروڈکشنز میں بھی کام کیا ہے۔
انہوں نے 'مریم' (2015)، 'الہربویا' (2017) اور 'لعنت کرما' (2018) جیسی ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی اداکاری کی ہے۔ انہوں نے 'مریم' میں اپنے کارکردگی کے لیے بطور اہم اداکارہ کو سراہا گیا۔ حال ہی میں، انہوں نے 'نوا ہٹس' سے ایک ویڈیو شیئر کی، جو پریویم ٹیمر اور رعد اسلم تاج سے منسلک ہے، جس نے فینز میں مزید تجسس پیدا کر دیا۔
ان کی حالیہ سرگرمیوں میں 'مگا حایفہ' سے نئے ریلیزز اور تونسیہ کے کارٹھج اوپن ایئر تھیٹر میں ستمبر میں ایک کنسرٹ شامل ہے، جس میں تقریباً 13,000 لوگ موجود تھے۔ ابھی کے لیے، قبطی اقتصادی عدالت پر توجہ مرکوز ہے، جہاں اگلے سماعت اس گلوکارہ کے معاوضے کے دعویٰ کو مزید جانچ کے قریب لے کر آئے گی۔
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