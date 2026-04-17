حج آپریشن 2026 کا آغاز، کراچی سے پہلی پرواز آج رات روانہ

2026 کا حج آپریشن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز آج رات 3 بجے روانہ ہوگی جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کے تحت سعودی حکام کراچی ایئرپورٹ پر ہی عازمین کی امیگریشن کریں گے۔
2026 کا حج آپریشن آج سے باقاعدہ طور پر شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں، کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز آج رات 3 بجے روانہ ہوگی، جو کہ ملک کے دیگر بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے ساتھ ساتھ اپنی کارروائی کا آغاز کر رہا ہے۔
وزارت مذہبی امور اور ایئرپورٹ انتظامیہ نے عازمین حج کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں تاکہ ان کے سفر کو آسان اور آرام دہ بنایا جا سکے۔
وزارت مذہبی امور کے حکام کے مطابق، اس سال کراچی ایئرپورٹ سے 31 ہزار سے زائد عازمین حج فریضہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔
گورنر سندھ، نہال ہاشمی، خصوصی طور پر کراچی سے عازمین حج کو رخصت کریں گے، جو کہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔
ہوائی اڈے کے حکام نے بتایا ہے کہ عازمین کو امیگریشن اور دیگر ضروری مراحل کی تکمیل کے لیے رات 8 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا۔
یہ خاص انتظامات روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کا حصہ ہیں، جس کے تحت سعودی حکام کراچی ایئرپورٹ پر ہی عازمین حج کی ون ٹائم امیگریشن مکمل کریں گے۔ اس منصوبے کا مقصد حجاج کرام کو سعودی عرب پہنچنے کے بعد امیگریشن کے عمل سے بچانا ہے، جس سے ان کا وقت بچ سکے گا اور وہ براہ راست اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکیں گے۔
فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے امیگریشن کے لیے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔
ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن، شہزاد اکبر، نے بتایا ہے کہ عملے کو عازمین حج کی سہولت کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ تمام مراحل آسانی سے اور تیزی سے مکمل ہو سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عملے کی بھرپور کوشش ہوگی کہ حجاج کرام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے
حج آپریشن 2026 کراچی ایئرپورٹ حج پرواز روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ امیگریشن
