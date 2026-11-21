حرمز کے تنگ راستے میں جہازوں پر حملے اور ایران کی ذرائع کی کمی
خلیج عمان کے تنگ راستے میں ایرانی اور امریکی تنازعہ میں شدت، جہازوں پر حملے، ایران کا قطر سے مذاکرات، اور ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی پیشگوئی۔
خلیج عمان کے اہم ترین تنگ راستے حرمز میں سلامتی کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے جہاں سوشل میڈیا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق دو بڑے ٹینکرز پر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ حملے اس تنازعے کے دوران ہوئے جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں مسلسل جاری ہیں۔ اسی دوران ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریاستی ذرائع کے مطابق قطر کے نمائندے تہران میں پہنچے ہیں تاکہ ثالثی کے ذریعے کشیدگی کم کی جا سکے۔
حرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی تفصیلات
برطانوی مارائی ٹائم ٹریڈنگ آفیسر (UKMTO) کے مطابق، ہفتہ کی صبح حرمز کے تنگ راستے سے گزر رہے ایک ٹینکر کے پچھلے حصے پر ایک نامعلوم پروجیکٹیل سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں اب تک کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ اسی واقعے کے دوران دوسرے ٹینکر کے انجن روم میں بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس دھماکوں کے بعد علاقائی سلامتی کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہ راستہ دنیا کے تیل کی ایک پانچویں حصہ کی ترسیل کا اہم ذریعہ تھا۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
ایران کی جانب سے مائنز کا الزام اور دفاعی کارروائیاں
ایرانی فوجی بحریہ کے مطابق، حرمز کے مشرقی حصے میں ایک ممنوعہ زون میں داخل ہونے والے ایک تیل بردار جہاز کو مائن لگنے کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ ایرانی افسران کا دعویٰ ہے کہ اس جہاز نے اپنی شناختی اور نیویگیشن سسٹم بند کر رکھے تھے، جو کہ خلاف ورزی ہے۔ تاہم، امریکی مرکزی کمانڈ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اس نے حرمز کے اہم راستوں سے تمام مائنز ہٹا دی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف اپنی دفاعی پوزیشن برقرار رکھے گا۔
قطر کے ذریعے مذاکرات اور سفارتی کوششیں
ایرانی نائب وزیر خارجہ کازم قریب آبادی نے ہفتہ کو تصدیق کی کہ قطر کے نمائندوں نے گزشتہ شام تہران کا دورہ کیا اور دو گھنٹے کی بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ خطے میں جاری مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے، لیکن امریکی بلاکے کو منطقی طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ایران کی تمام مانگیں پوری نہیں کی جاتیں، حرمز کے راستے کھولنے کی بات کرنا بے معنی ہے۔
امریکی پابندیوں کے خلاف ایران کا ردعمل
ایران نے امریکہ کی جانب سے عائد اقتصادی پابندیوں کو جنگ قرار دیا ہے۔ نائب وزیر خارجہ نے وضاحت کی کہ یہ اقدام امریکہ کے آگاہ ہے اور ایران اسے ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ ایران کی مانگ میں امریکی اثاثوں کو غیر مقفل کرنے، تیل کی پابندیوں کے خاتمے، اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی جوابی بلاکے کو ختم کرنا شامل ہے۔
انرجی کی کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خطرہ
ایرانی صدر مسعود پشکیان کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران کی توانائی کی بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گیس کے ذخائر متاثر ہونے کی وجہ سے آئندہ سردیوں میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قومی بجلی کی کمپنی کے سربراہ محمد اللہ داد نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلان کیا کہ منگل سے ملک بھر میں بجلی کی تقسیم میں رکاوٹیں ڈال دی جائیں گی تاکہ ایندھن کی قلت کو قابو میں کیا جا سکے۔
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