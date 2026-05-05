حرمین ہائی اسپیڈ ریلوے کی صلاحیت میں اضافہ، حج سیزن 2026 کے لیے 2.21 ملین نشستیں

سعودی عرب نے حج سیزن 2026 کے لیے حرمین ہائی اسپیڈ ریلوے کی صلاحیت بڑھا دی ہے، جس سے مکہ اور مدینہ کے درمیان زائرین کی نقل و حمل میں آسانی ہوگی۔
سعودی عرب کی ریلوے نے 2026 کے حج سیزن کے لیے حرمین ہائی اسپیڈ ریلوے کی صلاحیت 2.21 ملین سے زیادہ نشستوں تک بڑھا دی ہے، کیونکہ مملکت مکہ اور مدینہ کے درمیان نقل و حمل کی خدمات کو بڑھا رہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق، یہ اضافہ گزشتہ سیزن کے مقابلے میں 210,000 سے زیادہ اضافی نشستوں کا نمائندہ ہے، ساتھ ہی 5,308 ٹرپ کا منصوبہ بھی ہے - جو بڑھتی ہوئی زائرین کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 11 فیصد کا اضافہ ہے۔ حج کے لیے ریلوے لائن پر نقل و حمل کے آپریشنز 5 مئی کو شروع ہوں گے، جدہ میں شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے اسٹیشن سے مکہ کے لیے ابتدائی روانگی کے ساتھ، جو حج سیزن کے لیے ریلوے خدمات کا باضابطہ آغاز ہے۔ SAR نے کہا کہ نیٹ ورک 35 ٹرینوں کا ایک بیڑا تعینات کرے گا جو 453 کلومیٹر کے راہداری پر 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا سفر تقریباً دو گھنٹے کا ہوتا ہے، جدہ کے ذریعے دو مقدس شہروں کو جوڑنے والے پانچ اسٹیشن ہیں۔ صلاحیت میں اضافہ سعودی عرب کی نیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس سٹریٹجی اور وسیع تر سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے تاکہ حج کے دوران زائرین کے لیے نقل و حرکت کو بڑھایا جا سکے اور خدمات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اکتوبر 2018 میں تجارتی آپریشن کے لیے عوام کے لیے پہلی بار کھولا گیا حرمین ریلوے ، مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کو آپس میں جوڑتا ہے، جس میں جدہ، شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈا اور ربیغ میں کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں اسٹاپ شامل ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے حج اور عمرہ کے لیے زائرین کی سہولت کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں یہ ایک اہم پیشرفت ہے۔ اس ریلوے لائن کی توسیع سے نہ صرف زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد ملے گی بلکہ حج کے دوران سفر کے وقت اور لاگت کو بھی کم کیا جا سکے گا۔ اس سے زائرین کو مقدس مقامات پر زیادہ وقت گزارنے اور اپنی عبادات کو مکمل کرنے کا موقع ملے گا۔ سعودی حکومت نے حج کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں حرمین شریفین کی توسیع، جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کا قیام اور زائرین کے لیے رہائش اور دیگر سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ حرمین ہائی اسپیڈ ریلوے ان کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ سعودی عرب کے حج کے لیے زائرین کی میزبانی کے عزم کا ثبوت ہے۔ ریلوے کے ذریعے سفر کا انتخاب کرنے والے زائرین کو آرام دہ اور محفوظ سفر کا تجربہ حاصل ہوگا، جس سے ان کی حج کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ SAR نے زائرین کو ریلوے خدمات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں ٹکٹوں کی بکنگ، ٹرین کے اوقات اور اسٹیشنوں کے بارے میں تفصیلات شامل ہیں۔ زائرین SAR کی ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے آسانی سے ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے حج کے لیے زائرین کی سہولت کے لیے کیے جانے والے یہ اقدامات قابل تحسین ہیں اور اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں سعودی عرب کا احترام اور اعتماد بڑھے گا۔ یہ ریلوے لائن سعودی عرب کے ترقیاتی منصوبوں کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ مملکت کی معیشت کو بھی فروغ دے گی.
