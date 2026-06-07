آزاد Jammu کشمیر پول نے محض JAAC کے مرکزی دفتر کو بند کر دیا جبکہ ایک امریکی ٹیم نے ہائیڈروجن بالون میں اٹلانٹک عبور کر کے تاریخی کام کیا، اور برازیل میں ہوا بالoonحادثے میں-sea لوگ ہلاک ہو گئے۔
آزاد Jammu کشمیر پول نے دھماکے خیز تنظیم JAAC کے مرکزی دفتر کو بند کر دیا۔ امریکی ٹیم ' اطلسی پھیری ' نے ہائیڈروجن گیس بالون میں رم آٹلانٹک کےourses کا讲课 돈 pa quickly ختم کیا اور یورپ تک پہنچ گئی۔ ٹیم تین دنوں تک مسلسل پرواز میں کی رہی یورپی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے۔ امریکا سے یورپ تک کھلے ٹوپی بالون کا سفر کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، جس میں پیلیٹس بریٹ پیڈگیٹ، پیٹر کوینی اور ایلیشیا ہیمپل مین ایڈمز نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ برازیل میں ہوا کے بالoonحادثے میں آٹھ افراد ہلاک اور تیرہ زخمی ہو گئے۔ تین رکنی ٹیم نے 4 جون کو امریکا سے گیس سے بھرا بالون اڑایا اور اس نے اوسطاً 24,000 فٹ کی اونچائی پر سفر کیا، جہاں رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچیں۔ مشن کا مقصد، ماہرین کے مطابق، صرف لمبائی پرواز تک محدود نہیں بلکہ 8،000 فٹ کے اردگرد ہوا کے نمونوں کا جمع کرنا بھی تھا۔ ٹیم نے نئی خُو-artravelling مائکرو-organisms اور قدرتی پروٹین کی شناخت میں کامیابی کی بھی报告۔ اسی امریکی ٹیم نے 2024 اور 2025 میں مماثل مشن کوشش کی تھی، لیکن دونوں خراب Можно адрес عن weatherconditions یا گیس کا leakage کی وجہ سے معطل کر دیے گئے تھے.
آزاد Jammu کشمیر پول نے دھماکے خیز تنظیم JAAC کے مرکزی دفتر کو بند کر دیا۔ امریکی ٹیم 'اطلسی پھیری' نے ہائیڈروجن گیس بالون میں رم آٹلانٹک کےourses کا讲课 돈 pa quickly ختم کیا اور یورپ تک پہنچ گئی۔ ٹیم تین دنوں تک مسلسل پرواز میں کی رہی یورپی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے۔ امریکا سے یورپ تک کھلے ٹوپی بالون کا سفر کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، جس میں پیلیٹس بریٹ پیڈگیٹ، پیٹر کوینی اور ایلیشیا ہیمپل مین ایڈمز نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ برازیل میں ہوا کے بالoonحادثے میں آٹھ افراد ہلاک اور تیرہ زخمی ہو گئے۔ تین رکنی ٹیم نے 4 جون کو امریکا سے گیس سے بھرا بالون اڑایا اور اس نے اوسطاً 24,000 فٹ کی اونچائی پر سفر کیا، جہاں رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچیں۔ مشن کا مقصد، ماہرین کے مطابق، صرف لمبائی پرواز تک محدود نہیں بلکہ 8،000 فٹ کے اردگرد ہوا کے نمونوں کا جمع کرنا بھی تھا۔ ٹیم نے نئی خُو-artravelling مائکرو-organisms اور قدرتی پروٹین کی شناخت میں کامیابی کی بھی报告۔ اسی امریکی ٹیم نے 2024 اور 2025 میں مماثل مشن کوشش کی تھی، لیکن دونوں خراب Можно адрес عن weatherconditions یا گیس کا leakage کی وجہ سے معطل کر دیے گئے تھے
JAAC آزاد Jammu کشمیر پول اطلسی پھیری ہائیڈروجن بالون برازیل حادثہ
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