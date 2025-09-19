حزب اللہ کا سعودی عرب سے تعلقات بہتر بنانے اور اسرائیل کے خلاف متحدہ محاذ کی تشکیل کا مطالبہ

حزب اللہ کے نائب سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے سعودی عرب سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کرے اور تعلقات کو بہتر بنائے۔
لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے نائب سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے سعودی عرب سے ایک اہم اپیل کی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، نعیم قاسم نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے، اور اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی جانب پیش قدمی کرے۔ یہ اپیل خاص طور پر شمالی لبنان پر اسرائیل کی جانب سے تازہ حملوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ نعیم قاسم نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ ایک نئے باب کا آغاز کرے، جس کی بنیاد تین اہم اصولوں پر ہو:
تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات، تحفظات کو دور کرنا، اور اسرائیل کو کھلے عام دشمن تسلیم کرنا۔ انہوں نے واضح کیا کہ حزب اللہ کے مزاحمتی ہتھیار صرف اسرائیل کے خلاف ہیں، نہ کہ لبنان، سعودی عرب یا کسی اور ملک کے خلاف۔\نعیم قاسم نے خبردار کیا ہے کہ حزب اللہ پر دباؤ ڈالنے سے صرف اسرائیل کو فائدہ ہوگا، اور اگر مزاحمت کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد دیگر ریاستوں کی باری آئے گی۔ انہوں نے اسرائیل کو پہلے برطانیہ اور اب امریکہ کی نوآبادی قرار دیا اور اس پر بربریت کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے، جو اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے کے قابل بناتی ہے۔ نعیم قاسم نے زور دیا کہ نرم جنگ، پابندیاں اور ابراہیم معاہدے جیسے تمام حربے امریکہ اور اسرائیل کو فوری اور فیصلہ کن فتح دلانے میں ناکام رہے ہیں، اور اب نسل کشی ہی واحد حل کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا 9 ستمبر کو قطر پر حملہ ایک اہم موڑ ثابت ہوا ہے اور اس حملے کے بعد آنے والے نتائج پہلے سے مختلف ہوں گے۔ نعیم قاسم نے سوال اٹھایا کہ جب امریکہ کھلے عام اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، تو کسی امریکی یا غیر امریکی منصوبے پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے، یا پھر رعایت پر رعایت کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے۔\حزب اللہ کے نائب سیکریٹری جنرل نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ امریکہ نومبر 2024 میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کے تحت لبنان پر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ نعیم قاسم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حزب اللہ مذاکرات کے لیے مضبوط پوزیشن پر ہے اور اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ان کا بنیادی مقصد اسرائیلی فورسز کا سرزمین سے انخلا اور لبنان کی مکمل آزادی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے، جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اختلافات کا حصہ ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے، اور سعودی عرب نے 2016 میں حزب اللہ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ سعودی عرب نے حزب اللہ پر شام میں بشار الاسد کی حمایت کرنے، خانہ جنگی میں ملوث ہونے اور یمن میں حوثی باغیوں کی مدد کرنے کا الزام بھی لگایا تھا
