حزب اللہ کا اسرائیلی فوج پر ڈرون حملہ، ایک فوجی شہید، متعدد زخمی

جنوبی لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر ڈرون حملہ کیا، جس میں ایک فوجی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملے کی ویڈیو جاری کردی گئی۔
لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل ی فوج پر ڈرون حملہ جنوبی لبنان کے علاقے الطیبہ میں حزب اللہ نے اسرائیل ی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس میں کم از کم ایک اسرائیل ی فوجی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے اس حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ڈرون کے ذریعے اسرائیل ی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ کر دے گا۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ جھڑپ الطیبہ قصبے میں ہوئی، جہاں اسرائیل ی فوجیوں کا ایک اجتماع اور انخلا ٹیم موجود تھی۔ حزب اللہ نے اس کارروائی میں دو فرسٹ پرسن ویو (FPV) ڈرون کا استعمال کیا، جو براہِ راست کنٹرول کے ذریعے انتہائی درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق، یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیل ی فوجی ایک متاثرہ مقام سے انخلا کی کوشش کر رہے تھے۔ حملے کے بعد میڈیا رپورٹس میں تصدیق ہوئی ہے کہ جنوبی لبنان کے علاقے الطیبہ میں ڈرون حملے کے نتیجے میں اسرائیل ی فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کم از کم ایک فوجی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے اس سے قبل بھی اسی علاقے میں اسرائیل ی فوجیوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں ڈرونز کے ذریعے فوجی اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ حملہ اسرائیل ی فوج کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے اور اس سے ان کی سکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ FPV ڈرون ز حالیہ لڑائی میں ایک اہم ہتھیار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہ ڈرون براہِ راست کنٹرول کے ذریعے ہدف تک پہنچتے ہیں اور روایتی الیکٹرانک جیمنگ سے بچ سکتے ہیں۔ ان ڈرونز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قریبی فاصلے پر انتہائی درست حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اسرائیل ی فوج کو ان ڈرونز کے خلاف مؤثر دفاعی نظام تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈرون کم لاگت میں زیادہ نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ جیسے گروپس انہیں استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جان فدا مہم میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے، جو کہ ایران کے عزم کا ثبوت ہے۔ جرمنی نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو سبکی کا سامنا ہے اور ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے۔ یہ حملہ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود پیچیدہ صورتحال کو مزید گمبھیر بنا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے سخت ردعمل کا امکان ہے، جو کہ پورے علاقے میں جنگ کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ یہ خبر ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق کی حامل ہے۔ حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے افراد کے لیے یہ خبر انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنا اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے.
لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوج پر ڈرون حملہ جنوبی لبنان کے علاقے الطیبہ میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس میں کم از کم ایک اسرائیلی فوجی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے اس حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ڈرون کے ذریعے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ کر دے گا۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ جھڑپ الطیبہ قصبے میں ہوئی، جہاں اسرائیلی فوجیوں کا ایک اجتماع اور انخلا ٹیم موجود تھی۔ حزب اللہ نے اس کارروائی میں دو فرسٹ پرسن ویو (FPV) ڈرون کا استعمال کیا، جو براہِ راست کنٹرول کے ذریعے انتہائی درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق، یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیلی فوجی ایک متاثرہ مقام سے انخلا کی کوشش کر رہے تھے۔ حملے کے بعد میڈیا رپورٹس میں تصدیق ہوئی ہے کہ جنوبی لبنان کے علاقے الطیبہ میں ڈرون حملے کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کم از کم ایک فوجی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے اس سے قبل بھی اسی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں ڈرونز کے ذریعے فوجی اجتماعات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ حملہ اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے اور اس سے ان کی سکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ FPV ڈرونز حالیہ لڑائی میں ایک اہم ہتھیار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہ ڈرون براہِ راست کنٹرول کے ذریعے ہدف تک پہنچتے ہیں اور روایتی الیکٹرانک جیمنگ سے بچ سکتے ہیں۔ ان ڈرونز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قریبی فاصلے پر انتہائی درست حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کو ان ڈرونز کے خلاف مؤثر دفاعی نظام تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈرون کم لاگت میں زیادہ نقصان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ جیسے گروپس انہیں استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جان فدا مہم میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے، جو کہ ایران کے عزم کا ثبوت ہے۔ جرمنی نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو سبکی کا سامنا ہے اور ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے۔ یہ حملہ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود پیچیدہ صورتحال کو مزید گمبھیر بنا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے سخت ردعمل کا امکان ہے، جو کہ پورے علاقے میں جنگ کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ یہ خبر ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق کی حامل ہے۔ حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے افراد کے لیے یہ خبر انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنا اور اس کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے
