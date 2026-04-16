حزب اللہ کے رکن پارلیمان کا اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کے حکومتی فیصلے پر سخت ردعمل

حزب اللہ کے ایک سینئر قانون ساز نے لبنان کی حکومت کے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کے فیصلے کو 'سنگین غلطی' قرار دیتے ہوئے بیروت پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو مزید رعایتیں دینا بند کرے۔ اسرائیل اور لبنان نے حال ہی میں امریکہ میں تعینات اپنے سفیروں کے درمیان ایک اہم ملاقات کے بعد براہ راست مذاکرات کا آغاز کرنے پر اتفاق کیا تھا، یہ پیشرفت حزب اللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملوں کے بعد ہوئی ہے جو ایران کی حمایت میں مشرق وسطیٰ کی جنگ میں لبنان کو شامل کرنے کا باعث بنے۔
حزب اللہ کے ایک رکن پارلیمان، حسین الحاج حسن، نے جمعرات کو خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ لبنان ی حکومت کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کا فیصلہ ایک 'سنگین غلطی' ہے۔ انہوں نے بیروت پر زور دیا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو مزید رعایتیں دینا بند کرے۔ اسرائیل اور لبنان نے منگل کو امریکہ میں تعینات اسرائیل ی اور لبنان ی سفیروں کے درمیان ایک تاریخی ملاقات کے بعد براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ فیصلہ حزب اللہ کی جانب سے ایران کی حمایت میں اسرائیل پر راکٹ حملوں کے ذریعے
لبنان کو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شامل کرنے کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ اپنے پارلیمانی دفتر سے بات کرتے ہوئے الحاج حسن نے کہا کہ 'دشمن کے ساتھ براہ راست مذاکرات ایک سنگین گناہ اور ایک سنگین غلطی ہے۔' امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ لبنانی اور اسرائیلی 'رہنما' جمعرات کو بات کریں گے، تاہم لبنانی صدر جوزف عون کے دفتر نے اس کال کی تصدیق نہیں کی ہے اور کسی بھی براہ راست مذاکرات سے قبل جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایک سرکاری ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ صدر عون نے جمعرات کو اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ براہ راست فون کال کی امریکی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ الحاج حسن نے سوال اٹھایا کہ 'براہ راست بات چیت سے ملک یا اس کے شہریوں کا کوئی مفاد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے... تو پھر ٹرمپ کی ذکر کردہ سطح پر رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟' انہوں نے مزید کہا کہ 'اگر وہ جنگ بندی کی ایک شرط کی بھی پابندی نہیں کر سکتے، تو وہ امریکی سرپرستی میں صہیونی ریاست (اسرائیل) کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں گے؟' لبنانی حکومت کا اصرار ہے کہ وہ 'ایران کے ذریعے نہیں، بلکہ اسرائیلیوں اور امریکیوں کے ذریعے جنگ بندی تک پہنچنے پر' زور دے رہی ہے۔ اسرائیل لبنان پر بھاری فضائی حملے اور ملک کے جنوبی حصے میں زمینی حملہ کر رہا ہے، جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا مشرق وسطیٰ میں ایک کمزور جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر ہوتا ہے۔ الحاج حسن نے لبنانی حکام پر الزام لگایا کہ وہ 'ایران سے بلا جواز اندھی نفرت' کی وجہ سے ملک کو علاقائی جنگ بندی کا حصہ بننے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے لبنانی حکام پر زور دیا کہ وہ 'اس بے سود رعایتوں کے سلسلے کو بند کریں... ایک غدار اور عیار دشمن، اور ایک منافق، دھوکے باز، بچی اور جھوٹی امریکہ کے لیے۔' جمعرات کو ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اپنے لبنانی ہم منصب اور حزب اللہ کے اتحادی نبیہ بری سے کہا کہ 'ہمارے لیے، لبنان میں جنگ بندی اتنی ہی اہم ہے جتنی ایران میں جنگ بندی ہے۔
حزب اللہ لبنان اسرائیل براہ راست مذاکرات مشرق وسطیٰ