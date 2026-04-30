حزب اللہ کا صہیونی فوج پر ڈرون حملہ، ایک اہلکار شہید، متعدد زخمی

لبنان میں حزب اللہ کے حملے میں صہیونی فوج کا ایک اہلکار شہید اور 12 زخمی ہوئے۔ صہیونی ریاست نے بھی لبنان میں فضائی حملے کیے جن میں نو افراد ہلاک ہوئے۔
لبنان اور صہیونی ریاست کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، حزب اللہ کی جانب سے صہیونی فوج پر کیے گئے ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک صہیونی اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ لبنان سے کیا گیا اور صہیونی فوج نے اس کی تصدیق کی ہے۔ شہید ہونے والے اہلکار کی شناخت سارجنٹ لیئم بین ہمو کے نام سے ہوئی ہے، جو صرف 19 سال کے تھے۔ زخمی اہلکار کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی اور انہیں اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان کے مطابق، حزب اللہ کے ایک اور ڈرون نے فوج ی گاڑی سے ٹکرائو کیا، جس کے نتیجے میں 12 فوج ی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ بھی لبنان سے شروع ہوا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ نے بھی لبنان میں حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم نو افراد شہید ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں، جس سے اس کشیدگی کی انسانی قیمت واضح ہوتی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور زخمی وں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ حملے صہیونی ریاست کی جانب سے حزب اللہ کے حملوں کے ردعمل میں کیے گئے ہیں۔ دونوں جانب سے حملوں اور جوابی کارروائیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس سے خطے میں مزید بے چینی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم، صورتحال ابھی بھی انتہائی حساس ہے اور کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان یہ کشیدگی کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور حالیہ واقعات نے اسے ایک نئی شدت بخش دی ہے۔ حزب اللہ ، جو لبنان میں ایک طاقتور شیعہ گروپ ہے، صہیونی ریاست کی پالیسیوں کی سخت مخالفت کرتی ہے اور اسے مقبوضہ فلسطین سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ صہیونی ریاست بھی حزب اللہ کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہے اور اس کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کشیدگی کا خطے کی سکیورٹی اور استحکام پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو اس کشیدگی کا ایک اور نتیجہ ہے۔ پیٹرول کی قیمت 126 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو ایک ریکارڈ اضافہ ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان جیسے ممالک پر بھی معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر یہ تمام تازہ ترین اطلاعات دستیاب ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبریں نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہیں اور ان پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
آزادی صحافت کے 20بدترین دشمنوں کی فہرست میں بھارت بھی شاملآزادی صحافت کے 20بدترین دشمنوں کی فہرست میں بھارت بھی شامل FreedomOfJournalism India WorstEnemy List Included
Read more »
امریکا میں آسمانی بجلی نے تباہی مچادی، اڑھائی لاکھ کے قریب افراد بے گھرواشنگٹن : آسمانی بجلی نے کیلیفورنیا میں تباہی مچائی، 12 لاکھ ایکڑ رقبے تک پھیلی آگ نے 12 سو گھروں کو برباد کردیا۔
Read more »
پی آئی اے کا عید میلاد النبیﷺ پر خصوصی پیکیج کا اعلان - ایکسپریس اردویکم تا 12 ربیع الاول کے دوران جدہ اور مدینہ منورہ سفر پر 12 فیصد رعایت ہوگی، ترجمان پی آئی اے
Read more »
فیس بک ٹوئٹر سمیت سوشل میڈیا کمپنیوں پر ترکی نے لاکھوں ڈالر جرمانہ کردیاانقرہ (ویب ڈیسک)ترکی نے نئے سوشل میڈیا قانون کی عدم تعمیل پر فیس بک، ٹوئٹر، یوٹیوب اور انسٹاگرام سمیت متعدد سوشل میڈیا کمپنیوں پر 12، 12 لاکھ ڈالر کا جرمانہ
Read more »
ترکی:قانون کی عدم تعمیل پرفیس بک ٹوئٹر سمیت سوشل میڈیا کمپنیوں پر لاکھوں ڈالر جرمانہترکی:قانون کی عدم تعمیل پرفیس بک، ٹوئٹر سمیت سوشل میڈیا کمپنیوں پر لاکھوں ڈالر جرمانہ Turkey SocialMediaLaw Fine Twitter Facebook Instagram YouTube trpresidency MFATurkey Facebook Twitter YouTube instagram
Read more »
Xiaomi to launch mobile series 12, 12 Pro, 12 X on March 15 globallyXiaomi is likely to launch its new and most beautiful mobile phone series 12 on March 15 globally.
Read more »