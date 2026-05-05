حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ کیا

حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک ٹھکانے پر ایف پی وی ڈرون کے ذریعے حملہ کیا اور اس کی ویڈیو جاری کردی ہے۔
حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیل ی فوجیوں کے ایک ٹھکانے پر ایف پی وی ڈرون کے ذریعے کیے گئے حملے کی ویڈیو جاری کردی ہے۔ یہ حملہ جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں کیا گیا جہاں گزشتہ کئی مہینوں سے اسرائیل ی افواج اور حزب اللہ کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں جاری ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ایف پی وی ڈرون سرحدی علاقے میں پرواز کر رہا ہے اور اسرائیل ی فوج کی ایک گاڑی کے قریب پہنچ گیا جہاں سے فوجی اہلکار تیزی سے نکل رہے تھے۔ ڈرون نے فرار ہوتے ہوئے تین اسرائیل ی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ حزب اللہ نے ڈرون کے ذریعے حملہ کیا ہو۔ اس سے قبل بھی اسی طرح کے ایک حملے میں ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے والے اسرائیل ی فوجیوں کو بھی ایف پی وی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس حملے کا بنیادی مقصد اسرائیل ی فوج کی پیش قدمی کو روکنا اور سرحدی علاقوں میں اپنی جوابی کارروائی کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ حملہ اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ حزب اللہ اپنی سرزمین اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کے لیے تیار ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں ڈرون کی پرواز کی رفتار اور اس کی نشانہ بندی کی درستگی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرون انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ایف پی وی ڈرون کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیمرے نصب ہوتے ہیں جو اس کے ذریعے دیکھے جانے والے مناظر کو براہ راست آپریٹر کو دکھاتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ اسرائیل ی فوجیوں کی حرکات پر نظر رکھ سکتی ہے اور ان پر حملے کرنے کے لیے بہترین مواقع کا انتخاب کر سکتی ہے۔ یہ حملہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ اسے اب ڈرون حملوں سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو اپنے سرحدی علاقوں میں فضائی دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ وہ مستقبل میں ایسے حملوں کو روک سکے۔ اسرائیل ی فوج کی جانب سے حزب اللہ کے دعوے پر ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم، ماضی میں ایسے حملوں کے بارے میں اسرائیل کا موقف رہا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے متعدد ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ لیکن حزب اللہ کا یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام ڈرون حملوں کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ حملہ خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے حزب اللہ کے حملے کا جوابی حملہ کیا تو یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس لیے، دونوں فریقوں کو پرعزم ہونا چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کریں۔ عالمی برادری کو بھی اس صورتحال پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور دونوں فریقوں کو پرامن حل کی طرف لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ معاہدے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایران پر سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں حملے کرکے خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے۔ یہ تمام واقعات خطے میں پیچیدہ صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں.
