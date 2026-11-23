حسن نواز کا بولنگ جاری رکھنے کا ارادہ اور بھارت کے خلاف میچ کی خواہش
پاکستان شہینز کے حسن نواز نے بھارت اے کے خلاف شاندار کارکردگی کے بعد بھارت کے خلاف کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا اور بولنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔
پاکستان شہینز کے کھلاڑی حسن نواز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب سے باقاعدگی سے باولنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھارت اے کے خلاف اپنی شاندار کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس موقع پر بھارت کے خلاف کھیلنے کے جذبے کا بھی اظہار کیا۔ حسن نواز نے پی سی بی ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہمیشہ ملکی ٹیم کے خلاف میچز کا انتظار کرتے ہیں اور اس طرح کے مقابلے ان کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔
حسن نواز کا بولنگ کا فیصلہ اور کپتان کا اعتماد
حسن نواز نے وضاحت کی کہ انہوں نے وکٹ کی حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ گیند ان کے لیے پکڑ (grip) لے گی۔ انہوں نے کپتان سے گیند چلانے کی اجازت طلب کی جو ان کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنی۔ ان کا کہنا تھا کہ کپتان کے اعتماد نے انہیں یہ یقین دلايا کہ وہ مستقل بنیادوں پر اپنی بولنگ کا رخ اس سمت میں کریں گے۔Also readخدیجہ اسیف کا کہنا ہے کہ صوبوں کی تقسیم کے ریفرنڈم کا حتمی فیصلہ سال کے آخر میں متوقع ہے
دباؤ کا انتظام اور ٹیم کے تعاون پر زور
کھیل میں دباؤ ہونا قدرتی امر ہے لیکن حسن نواز کا ماننا ہے کہ چند اوورز بعد یہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور کھلاڑی اپنی توجہ بازی پر مرکوز کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان شہینز کی کامیابی کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرد کی کامیابی سے زیادہ اہم ٹیم کا اجتماعی تعاون ہے جس نے انہیں کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی۔
نیپال کے خلاف اگلا میچ اور مومینٹم
پاکستان شہینز کی ٹیم اب اپنے آخری گروپ مرحلے کے میچ کے لیے تیاریاں کر رہی ہے جو کہ کل نیپال کے خلاف کھیلا جائے گا۔ یہ میچ ٹیم کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ اپنی موجودہ فارم کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے مرحلے میں جانا چاہتی ہے۔ حسن نواز کی بولنگ میں مستقل مزاجی ٹیم کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہو سکتی ہے۔
بھارت کے خلاف میچ کی توقعات
ملے جلے پڑوسیوں کے درمیان کرکٹ کے میچ ہمیشہ سے زیادہ کشمکش اور پرجوش ہوتے ہیں۔ حسن نواز نے بتایا کہ وہ اس قسم کے میچز کے لیے ہمیشہ پرجوش رہتے ہیں۔ ان کا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ جب کھلاڑی کو کپتان کا پورا اعتماد حاصل ہوتا ہے تو وہ بڑے دباؤ والے میچز میں بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے۔
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