حفیظ الرحمان جماعت اسلامی کے امیر کے عہدے سے مستعفی بلوچستان کابینہ میں شمولیت کے بعد
مولاں حفیظ الرحمان نے بلوچستان جماعت اسلامی کے امیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور صوبائی کابینہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے جنہیں ماہی گیری کے محکمے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
مولاں حفیظ الرحمان نے بلوچستان جماعت اسلامی کے امیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے جس کے بعد انہوں نے صوبائی کابینہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی اور کویٹہ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق حفیظ الرحمان نے اپنا استعفیٰ جمع کرایا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے صوبائی حکومت میں شمولیت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ذرائع کے مطابق بشیر احمد منڈی کو عارضی طور پر بلوچستان میں جماعت کے امیر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ حفیظ الرحمان جو کہ حق دو تحریک کے ٹکٹ پر بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے تھے اب صوبائی حکومت کے ایک اہم رکن بن رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گوادر میں مچھلی پکڑنے والے شہریوں کی سالہ پرانی مسائل کا حل نکالنے کے لیے انہیں حکومتی سطح پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت اور بلوچستان کے ایگزیکٹو دونوں ہی اس بات کے خلاف تھے کہ حفیظ الرحمان کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ اس مخالفت کے باوجود انہوں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ انہوں نے حکومت میں شامل ہونے پر سخت شرائط رکھی تھیں۔ ان کی شرط یہ تھی کہ انہیں ماہی گیری کے محکمے کا ذمہ داری سونپی جائے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ان کی شرط کو قبول کر لیا جس کے بعد ان کی کابینہ میں شمولیت کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ واقعہ سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل کا سبب بنا ہے کیونکہ یہ ایک اہم سیاسی پارٹی کے کارکن کے لیے ایک غیر متوقع قدم تھا۔ حفیظ الرحمان کا یہ قدم نہ صرف جماعت اسلامی کے لیے بلکہ صوبائی سیاست میں بھی ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی اس حرکت سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی بڑی سیاسی سازش کا حصہ ہے یا پھر یہ محض عوامی مفاد کے لیے ایک ذاتی قربانی ہے۔ بلوچستان کی سیاسی صورت حال میں یہ تبدیلیاں جاری رہ سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اہم خبریں سامنے آ سکتی ہیں۔ حکومتی ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حفیظ الرحمان کو ماہی گیری کے محکمے کے وزیر کے طور پر حلف لیا جائے گا۔ ان کے استعفیٰ کے بعد جماعت اسلامی کے اندر ایک نئے قائد کی تلاش شروع ہو گئی ہے اور بشیر احمد منڈی کو عارضی طور پر ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ وقت پارٹی کے لیے انتہائی حساس ہے کیونکہ انہیں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حفیظ الرحمان کا یہ فیصلہ نہ صرف ان کی ذاتی سیاست کو متاثر کرے گا بلکہ بلوچستان کی سیاسی منظر نامے کو بھی بدل سکتا ہے۔ عوام میں اب اس بات کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ گوادر کے مچھلی پکڑنے والوں کو انصاف ملے گا۔ حکومت کا یہ قدم عوامی سطح پر مثبت ردعمل کا سبب بن رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک متوازن فیصلہ تھا جس نے دونوں فریقین کے مفادات کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس ساری کہانی میں یہ بات واضح ہے کہ سیاسی وفاداریاں اور عوامی خدمت اکثر ایک دوسرے کے تقابل میں ہوتی ہیں۔ حفیظ الرحمان نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے اور یہی ان کی پہچان بن چکی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ان کی شمولیت کو ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا یہ فیصلہ بلوچستان کی ترقی کے لیے مفید ثابت ہوگا یا نہیں۔ تاہم فی الحال یہ بات یقینی ہے کہ حفیظ الرحمان ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔.
مولاں حفیظ الرحمان نے بلوچستان جماعت اسلامی کے امیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے جس کے بعد انہوں نے صوبائی کابینہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی اور کویٹہ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق حفیظ الرحمان نے اپنا استعفیٰ جمع کرایا ہے اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے صوبائی حکومت میں شمولیت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ذرائع کے مطابق بشیر احمد منڈی کو عارضی طور پر بلوچستان میں جماعت کے امیر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ حفیظ الرحمان جو کہ حق دو تحریک کے ٹکٹ پر بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے تھے اب صوبائی حکومت کے ایک اہم رکن بن رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گوادر میں مچھلی پکڑنے والے شہریوں کی سالہ پرانی مسائل کا حل نکالنے کے لیے انہیں حکومتی سطح پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت اور بلوچستان کے ایگزیکٹو دونوں ہی اس بات کے خلاف تھے کہ حفیظ الرحمان کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ اس مخالفت کے باوجود انہوں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ انہوں نے حکومت میں شامل ہونے پر سخت شرائط رکھی تھیں۔ ان کی شرط یہ تھی کہ انہیں ماہی گیری کے محکمے کا ذمہ داری سونپی جائے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ان کی شرط کو قبول کر لیا جس کے بعد ان کی کابینہ میں شمولیت کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ واقعہ سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل کا سبب بنا ہے کیونکہ یہ ایک اہم سیاسی پارٹی کے کارکن کے لیے ایک غیر متوقع قدم تھا۔ حفیظ الرحمان کا یہ قدم نہ صرف جماعت اسلامی کے لیے بلکہ صوبائی سیاست میں بھی ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی اس حرکت سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی بڑی سیاسی سازش کا حصہ ہے یا پھر یہ محض عوامی مفاد کے لیے ایک ذاتی قربانی ہے۔ بلوچستان کی سیاسی صورت حال میں یہ تبدیلیاں جاری رہ سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اہم خبریں سامنے آ سکتی ہیں۔ حکومتی ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حفیظ الرحمان کو ماہی گیری کے محکمے کے وزیر کے طور پر حلف لیا جائے گا۔ ان کے استعفیٰ کے بعد جماعت اسلامی کے اندر ایک نئے قائد کی تلاش شروع ہو گئی ہے اور بشیر احمد منڈی کو عارضی طور پر ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ وقت پارٹی کے لیے انتہائی حساس ہے کیونکہ انہیں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حفیظ الرحمان کا یہ فیصلہ نہ صرف ان کی ذاتی سیاست کو متاثر کرے گا بلکہ بلوچستان کی سیاسی منظر نامے کو بھی بدل سکتا ہے۔ عوام میں اب اس بات کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ گوادر کے مچھلی پکڑنے والوں کو انصاف ملے گا۔ حکومت کا یہ قدم عوامی سطح پر مثبت ردعمل کا سبب بن رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک متوازن فیصلہ تھا جس نے دونوں فریقین کے مفادات کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس ساری کہانی میں یہ بات واضح ہے کہ سیاسی وفاداریاں اور عوامی خدمت اکثر ایک دوسرے کے تقابل میں ہوتی ہیں۔ حفیظ الرحمان نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے اور یہی ان کی پہچان بن چکی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ان کی شمولیت کو ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا یہ فیصلہ بلوچستان کی ترقی کے لیے مفید ثابت ہوگا یا نہیں۔ تاہم فی الحال یہ بات یقینی ہے کہ حفیظ الرحمان ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔
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