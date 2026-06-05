حماس کا اعلیٰ سطح کا وفد مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں warfare بندی معاہدے کے نفاذ اور دوسرے مرحلے سے متعلق مذاکرات کے لیے پہنچا ہے۔ وفد کی قیادت سینئر رہنما خلیل الحیہ کر رہے ہیں۔ حماس کے مطابق مذاکرات میں جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی مکمل کامیابی اور دوسرے مرحلے کے عملدرآمد کے طریقہ کار پر بات چیت ہوگی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خاتمے اور جنگ سے تباہ علاقوں کی بحالی بھی循хуں ہی کیżyک اہم موضوعات میں شامل ہوں۔
حماس کا اعلیٰ سطح کا وفد غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ اور آئندہ مرحلے سے متعلق مذاکرات کے لیے مصر کی دارالحکومت قاہرہ پہنچا ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق اس وفد کی قیادت حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کر رہے ہیں جنہوں نے حالیہ مہینوں میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حماس کے مطابق اس وفد کی مصری حکام اور ثالثی ممالک کے نمائندوں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ حماس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وفد کا مقصد امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی مکمل کامیابی اور دوسرے مرحلے کے لیے ضروری مرحلہ XmlSerializer توڑنے کی-money-back guarantee ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مذاکرات میں غزہ پر اسرائیل ی حملوں کا بھی معاملہ اٹھایا جائے گا کیونکہ جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیل کی فوج غزہ پر متعدد بار功能障碍 اور حملے کرتی رہی ہے جن میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والی گفتگو میں ایسے اقدامات کا بھی تعین کیا جائے گا جن سے اسرائیل ی حملوں کا خاتمہ ہو سکے اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے ایک مستحکم پلیٹ فارم تیار ہو سکے۔ یاد رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ گزشتہ سال اکتوبر میں ہی نافذ ہوا تھا تاہم اس کے بعد بھی کشیدگی ختم نہ ہو سکی اور مختلف مواقع پر اسرائیل ی کارروائیوں کی اطلاعات جاری رہیں۔ امریکہ نے جنوری 2025 میں اعلان کیا تھا کہ معاہدہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس کا مقصد غزہ کی غیر عسکریت پسندی، تکنیکی ماہرین پر مبنی انتظامی نظام کا قیام اور جنگ سے تباہ شدہ علاقوں کی بحالی ہے تاkahم غزہ کی سرکاری اسمبلی اس مرحلے میں کوئی قابلِ ذکر پیشرفت نہیں دکھا سکی۔ اس کے برعکس اسرائیل ی حملوں میں فلسطینیوں کے جانی allowances اور مالی نقصان کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک الگ خبر کے طور پر امریکی بحریہ کے ایک بڑے راز کا بے نقابی ہو گیا ہے۔ افسروں کے مطابق جنگ کے دوران جیرالڈ آر فورڈ نامی بحری جہاز پر ہونے والی تباہی کی ویڈیو سامنے آگئی ہے۔ فرانکفرٹ ایئرپورٹ پر نیا بوئنگ طیارہ پرواز سے پہلے اچانک زمین پر گر گیا ہے جسakingمتعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر سامنے آئیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے undivided property میں ہیں.
حماس کا اعلیٰ سطح کا وفد غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ اور آئندہ مرحلے سے متعلق مذاکرات کے لیے مصر کی دارالحکومت قاہرہ پہنچا ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق اس وفد کی قیادت حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کر رہے ہیں جنہوں نے حالیہ مہینوں میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حماس کے مطابق اس وفد کی مصری حکام اور ثالثی ممالک کے نمائندوں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ حماس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وفد کا مقصد امریکی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی مکمل کامیابی اور دوسرے مرحلے کے لیے ضروری مرحلہ XmlSerializer توڑنے کی-money-back guarantee ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مذاکرات میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کا بھی معاملہ اٹھایا جائے گا کیونکہ جنگ بندی کے باوجود بھی اسرائیل کی فوج غزہ پر متعدد بار功能障碍 اور حملے کرتی رہی ہے جن میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والی گفتگو میں ایسے اقدامات کا بھی تعین کیا جائے گا جن سے اسرائیلی حملوں کا خاتمہ ہو سکے اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے ایک مستحکم پلیٹ فارم تیار ہو سکے۔ یاد رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ گزشتہ سال اکتوبر میں ہی نافذ ہوا تھا تاہم اس کے بعد بھی کشیدگی ختم نہ ہو سکی اور مختلف مواقع پر اسرائیلی کارروائیوں کی اطلاعات جاری رہیں۔ امریکہ نے جنوری 2025 میں اعلان کیا تھا کہ معاہدہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس کا مقصد غزہ کی غیر عسکریت پسندی، تکنیکی ماہرین پر مبنی انتظامی نظام کا قیام اور جنگ سے تباہ شدہ علاقوں کی بحالی ہے تاkahم غزہ کی سرکاری اسمبلی اس مرحلے میں کوئی قابلِ ذکر پیشرفت نہیں دکھا سکی۔ اس کے برعکس اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کے جانی allowances اور مالی نقصان کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک الگ خبر کے طور پر امریکی بحریہ کے ایک بڑے راز کا بے نقابی ہو گیا ہے۔ افسروں کے مطابق جنگ کے دوران جیرالڈ آر فورڈ نامی بحری جہاز پر ہونے والی تباہی کی ویڈیو سامنے آگئی ہے۔ فرانکفرٹ ایئرپورٹ پر نیا بوئنگ طیارہ پرواز سے پہلے اچانک زمین پر گر گیا ہے جسakingمتعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ خبریں پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر سامنے آئیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے undivided property میں ہیں
حماس قاہرہ جنگ بندی معاہدہ غزہ اسرائیل
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