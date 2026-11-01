حمزہ نذر کی سزا معاف، قائد اعظم ٹرافی میں سیالکوٹ کی نمائندگی
پی سی بی نے حمزہ نذر سے معافی قبول کر کے دو سالہ پابندی ختم کر دی اور انہیں قائد اعظم ٹرافی کے لیے سیالکوٹ ٹیم میں شامل کر لیا ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آل رائونڈر حمزہ نذر پر عائد دو سالہ پابندی معاف کر دی ہے اور انہیں ملک کے اہم ڈومیسٹک ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کے لیے سیالکوٹ کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب کرکٹ ر نے اپنے ویزا درخواست میں دی گئی غلط معلومات کے معاملے میں اپنی غلطی تسلیم کر لیا اور بورڈ سے معافی مانگی۔
ویزا معاملے میں غلطی تسلیم
یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آٹھ اگست کو حمزہ نذر پر دو سال کی پابندی کا اعلان کیا تھا، جس کے ساتھ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ بورڈ کے مطابق یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب کرکٹر نے ویزا درخواست جمع کرواتے وقت مکمل اور درست معلومات فراہم نہیں کیں۔ حکام نے بیان میں واضح کیا کہ انہوں نے گمراہ کن تفصیلات جمع کروائیں اور درخواست کے دوران اہم حقائق چھپائے، جس کی وجہ سے تادیبی کارروائی کی گئی۔Also readPakistan embassy breaks silence on social media reports of attack on ambassador in Tehran
تحقیقاتی کمیٹی کا جائزہ
معاملے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے دستیاب شواہد کا جائزہ لینے سے قبل حمزہ کو مؤقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کیں، جن کا جائزہ لینے کے بعد بورڈ نے انہیں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے تمام فارمیٹس سے دو سال کے لیے معطل کرنے کے ساتھ جرمانے کی سزا سنائی۔ اس پابندی کے نتیجے میں وہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دورے کے لیے پاکستان ٹیم میں شمولیت کے مضبوط امیدواروں کی فہرست سے باہر ہو گئے تھے۔
معافی اور پابندی ختم
ذرائع کے مطابق حمزہ نے بورڈ سے اپنی غلطی پر شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے معافی کی اپیل کی، جہاں انہوں نے کہا کہ کرکٹ ان کی روزی روٹی ہے اور اسے نہیں چھینا جانا چاہیے۔ ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے پی سی بی نے فوری طور پر پابندی ختم کر دی، البتہ انہیں مستقبل میں محتاط رویہ اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اب حمزہ قائد اعظم ٹرافی کے لیے سیالکوٹ کی ٹیم کا حصہ بنیں گے اور وہ فی الحال نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں پریکٹس کر رہے ہیں۔
کریڈٹول اور مستقبل کا سفر
بازئیں حوالوں سے 27 سالہ حمزہ نذر نے اب تک سولہ فرسٹ کلاس میچز میں چار سو اٹھانوے رنز بنانے کے ساتھ چھبیس وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ان کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بہتری سے ٹیم کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ پی سی بی کا یہ فیصلہ ان کھلاڑیوں کے لیے اہم پیغام ہے جو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اصلاح کے بعد کھیل کی طرف واپس آتے ہیں۔
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