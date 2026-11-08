حمزہ ظہور کی سنچری اور سجدہ: وائرل ویڈیو میں پرچی کا انکشاف
انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف حمزہ ظہور نے سنچری بنائی اور سجدہ کیا، پھر اپنی جیب سے پرچی نکال کر حیران کر دیا، پاکستان نے 3 وکٹوں سے جیت حاصل کی۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی کرکٹ کے اس انتہائی کشمکش سے بھرپور میچ میں نوجوان پاکستانی بیٹر حمزہ ظہور نے تاریخ ساز پرفارمنس دکھاتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی کھیل کی ساکھ کو بلند کرنے کا موقع فراہم کیا۔ انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے اس اہم مقابلے میں جب دونوں ممالک کی ٹیمیں میدان میں اتنی، تو تمام توجہ اس حقیقت پر مرکوز تھی کہ کون سی ٹیم آخری فتح کا دعویٰ کرے گی۔ حمزہ ظہور نے اپنی بیٹنگ میں ایک بہترین توازن قائم رکھا اور بھارتی باؤلرز کو سخت ترین چیلنج پیش کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی فرد چمکا کر سکور بڑھایا بلکہ اس دوران اپنے اعتماد اور حوصلے کا بھی ثبوت دیا۔ جب وہ سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے تو گراؤنڈ میں موجود ہر شخص کے دل میں ان کی تعریف تھی۔ ان کی اس شاندار اننگز کا واحد مقصد صرف اسکور کرنا نہیں تھا بلکہ ٹیم کو فتح کی جانب لے جانا تھا۔ انہوں نے 108 گیندوں پر پورے 100 رنز بنائے جو کہ کسی بھی کرکٹر کے لیے ایک قابلِ احترام کارنامہ ہے۔ اس سنچری میں ان کے اسکور میں 10 چوکوں اور 3 چھکوں کا اضافہ شامل تھا، جس نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف دفاعی بیٹنگ کر سکتے ہیں بلکہ جارحانہ انداز میں بھی کھیل سکتے ہیں۔ ان کی یہ پرفارمنس میچ کے فیصلہ کن لمحات میں سامنے آئی، جب پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے آخری گیندوں تک جدوجہد کرنی پڑی۔ حمزہ نے آخری لمحات میں ایک اہم چوکہ لگا کر اپنے اسکور کو یادگار بنایا اور ٹیم کو فتح دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی اس شاندار کارکردگی کے بعد انہیں پلے آف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا، جو ان کی مسلسل محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔.
بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی کرکٹ کے اس انتہائی کشمکش سے بھرپور میچ میں نوجوان پاکستانی بیٹر حمزہ ظہور نے تاریخ ساز پرفارمنس دکھاتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی کھیل کی ساکھ کو بلند کرنے کا موقع فراہم کیا۔ انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے اس اہم مقابلے میں جب دونوں ممالک کی ٹیمیں میدان میں اتنی، تو تمام توجہ اس حقیقت پر مرکوز تھی کہ کون سی ٹیم آخری فتح کا دعویٰ کرے گی۔ حمزہ ظہور نے اپنی بیٹنگ میں ایک بہترین توازن قائم رکھا اور بھارتی باؤلرز کو سخت ترین چیلنج پیش کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی فرد چمکا کر سکور بڑھایا بلکہ اس دوران اپنے اعتماد اور حوصلے کا بھی ثبوت دیا۔ جب وہ سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے تو گراؤنڈ میں موجود ہر شخص کے دل میں ان کی تعریف تھی۔ ان کی اس شاندار اننگز کا واحد مقصد صرف اسکور کرنا نہیں تھا بلکہ ٹیم کو فتح کی جانب لے جانا تھا۔ انہوں نے 108 گیندوں پر پورے 100 رنز بنائے جو کہ کسی بھی کرکٹر کے لیے ایک قابلِ احترام کارنامہ ہے۔ اس سنچری میں ان کے اسکور میں 10 چوکوں اور 3 چھکوں کا اضافہ شامل تھا، جس نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف دفاعی بیٹنگ کر سکتے ہیں بلکہ جارحانہ انداز میں بھی کھیل سکتے ہیں۔ ان کی یہ پرفارمنس میچ کے فیصلہ کن لمحات میں سامنے آئی، جب پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے آخری گیندوں تک جدوجہد کرنی پڑی۔ حمزہ نے آخری لمحات میں ایک اہم چوکہ لگا کر اپنے اسکور کو یادگار بنایا اور ٹیم کو فتح دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی اس شاندار کارکردگی کے بعد انہیں پلے آف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا، جو ان کی مسلسل محنت اور لگن کا نتیجہ تھا۔
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