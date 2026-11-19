حمزہ شہباز اور امریکی ناظم الامور کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات پر بات چیت
اسلام آباد میں حمزہ شہباز اور نٹالی بیکر کی ملاقات کا اہم اجلاس، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔
اسلام آباد میں بدھ کو ایک اہم سیاسی ملاقات کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے امریکی قونصل خانے کے ناظم الامور نٹالی اے بیکر کے ساتھ براہ راست گفتگو کی۔
یہ بات چین 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سامنے آئی ہے جس میں وضاحت کی گئی کہ دونوں اعلیٰ سطحی شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات کا بنیادی مقصد دو ممالک کے درمیان سفارتی روابط کو مزید مستحکم بنانا اور خطے کے اہم امور پر اپنے نقطہ نظر کا اشتراک کرنا تھا۔Also readBOL Network Fire Incident: Statement on Studio Damage
تجارتی اور معاشی تعاون کے نئے مواقع
ملاقات کے دوران حمزہ شہباز اور نٹالی بیکر نے خاص طور پر پاک امریکہ دوطرفہ تعلقات کے کلیدی پہلوؤں پر گہری نظر ڈالی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے نئے اور وسیع تر مواقع موجود ہیں۔
دونوں جانب کے عہدے داروں نے اجلاس کے دوران اس بات پر اتفاق کیا کہ زرعی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور اضافی پیداوار کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی تاکہ معاشی ربط کو فروغ دیا جا سکے اور دونوں ممالک کے عوام کو اس سے براہ راست فائدہ پہنچے۔
سفیر کے تعینات ہونے پر مبارکباد اور تجربات
پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے نٹالی بیکر کو امریکہ کی نئی سفیر کے طور پر نامزد ہونے پر سرکاری سطح پر مبارکباد دی اور انہیں پیغام دیا کہ وہ پاکستان کے لیے امریکہ کی اہم سفیر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گی۔
حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں یہ امید کا اظہار کیا کہ نٹالی بیکر کا وسیع اور پرانے سفارتی تجربہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور یہ رشتے مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ملاقات میں شریک دیگر اہم شخصیات
اس اہم ملاقات میں نٹالی بیکر کے علاوہ دیگر اہم سفارتی کارندے بھی موجود تھے جن میں امریکی سفارت خانے کے انٹرنل پولیٹکس کے سربراہ ڈاکٹر کیرن اے گلور شامل تھے جنہوں نے سیاسی مشاورت کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔
اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم آفس کے قانونی مشیر سیّد علی رضا بھی اس نشست پر موجود تھے جنہوں نے سفارتی مذاکرات کے قانونی اور پالیسیاتی پہلوؤں سے آگاہی فراہم کی تاکہ تمام فریقین ایک ہی سطح پر بات چیت کر سکیں۔
علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال کا جائزہ
ملاقات کے دوران دونوں شخصیات نے موجودہ علاقائی صورتحال اور خطے میں جاری ہونے والے اہم واقعوں کا تفصیلی جائزہ لیا جس کا مقصد علاقائی استحکام کو یقینی بنانا اور امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا تھا۔
دونوں جانب کے نمائندوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ خطے میں پائیدار امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کون سے موثر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ علاقے کی بہتری ممکن ہو سکے۔
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