حملہ آور کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن ترکیہ میں جاری

حملہ آور کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن میں ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن تاحال کامیابی نہ مل سکی ترکیہ کے جنوبی صوبے مرسین میں فائرنگ کے ایک ہولناک واقعے میں کم از کم 4 افراد ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مسلح حملہ آور نے ضلع ترسوس میں پہلے ایک ریسٹورنٹ کے اندر گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی جس میں دو افراد ہلاک ہوگئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ریسٹورینٹ کا مالک اور ایک ملازم شامل ہیں۔ حملہ آور نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ باہر نکلتے وقت راہگیروں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک چرواہا اور ایک ٹرک ڈرائیور گولیاں لگنے سے موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔ حملہ آور گاڑی میں فرار ہوگیا اور راستے میں بھی فائرنگ کرکے 8 افراد کو زخمی کردیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے جب کہ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ تآحال واقعے کے محرکات کا بھی پتا نہ چل سکا۔ ترک پولیس کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ جس کے لیے ہیلی کاپٹروں اور خصوصی فورسز کی مدد سے مختلف علاقوں میں تلاشی کا عمل جاری ہے۔
