حنا طارق کا شادی، حق مہر اور نکاح نامے پر واضح موقف

پاکستانی اداکارہ حنا طارق نے شادی کے فیصلے میں اپنی مرضی اور حق مہر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، انہوں نے نکاح نامے میں روحانی خواہشات کو شامل کرنے کی بات کی۔
پاکستانی اداکارہ حنا طارق نے شادی ، حق مہر اور نکاح نامے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس اہم فیصلے میں مکمل آگاہی اور اختیار کو ترجیح دیں گی۔ ڈرامہ سیریل رحمت میں پریشے کے کردار سے ناظرین کی توجہ حاصل کرنے والی اداکارہ نے ایک حالیہ یوٹیوب پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف اپنا نکاح نامہ خود پڑھیں گی بلکہ حق مہر کی شرائط بھی اپنی مرضی سے درج کروائیں گی۔ حنا طارق کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں مکمل سنجیدگی اختیار کریں گی اور ان کی خواہش ہے کہ حق مہر میں مالی مطالبات کے بجائے روحانی خواہشات شامل ہوں۔ اداکارہ نے بتایا کہ ان کی دیرینہ خواہش ہے کہ ان کے حق مہر میں عمرہ یا حج جیسی سعادت شامل ہو، کیونکہ ان کے نزدیک محض رقم سے زیادہ اہمیت اس خواب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ شادی کے معاہدے میں ایسی چیزیں لکھی جائیں جو ان کے لیے حقیقی معنوں میں اہم ہوں۔ حنا طارق نے مزید کہا کہ شادی ایک مقدس رشتہ ہے اور اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے دونوں طرف سے سمجھदारी اور احترام ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے اور انہیں نکاح نامے میں اپنی مرضی کے مطابق شرائط شامل کرنے کا حق حاصل ہے۔ حنا طارق نے بتایا کہ انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بہت سوچ بچار کی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی شادی ایک خوشگوار اور کامیاب رشتہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک ایسا گھر بنائیں گی جو محبت، احترام اور خوشی سے بھرپور ہو۔ حنا طارق نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ اپنی شادی کے بعد بھی اپنے کیریئر کو جاری رکھیں گی اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک کامیاب اداکارہ کے طور پر اپنی شناخت برقرار رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتی ہیں۔ حنا طارق نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی شادی کے بعد بھی اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان اور دوست ان کے لیے بہت اہم ہیں اور وہ ان کے بغیر اپنی زندگی کی تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ گفتگو کے دوران حنا طارق نے موجودہ معاشرتی رویوں پر بھی بات کی اور کہا کہ وقت کے ساتھ رشتوں کے حوالے سے سوچ میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے۔ ان کے مطابق آج کی نوجوان نسل ماضی کے معاملات کو پہلے کی نسبت کم اہمیت دیتی ہے، اور اگر کوئی شخص طلاق یافتہ بھی ہو تو اب اسے پہلے جیسا منفی نہیں سمجھا جاتا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ جدید دور میں لڑکے اور لڑکیاں اپنے شریک حیات کے ماضی کے بجائے موجودہ شخصیت اور ہم آہنگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو معاشرتی تبدیلی کی ایک مثبت علامت ہے۔ حنا طارق نے کہا کہ یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے کہ لوگ اب رشتوں میں زیادہ عملی اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ حنا طارق نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خواتین کو خود کو بااعتماد اور مضبوط بنانا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے اور انہیں کسی سے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ حنا طارق نے کہا کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گی.
