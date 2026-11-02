حنا پرویز بٹ کا ردعمل: حنا الطاف کے کراچی بیان پر لاہور کو محفوظ قرار
حنا الطاف کے کراچی کو خواتین کے لیے جیل قرار دینے کے بیان پر حنا پرویز بٹ کا ردعمل سامنے آیا، جس میں انہوں نے لاہور کو خواتین کے لیے محفوظ شہر قرار دیا۔
پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن حنا پرویز بٹ نے پاکستانی اداکارہ حنا الطاف کے اس بیان پر ردعمل دیا ہے جس میں انہوں نے کراچی کو خواتین کے لیے جیل قرار دیا تھا۔ حنا پرویز بٹ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ حنا الطاف لاہور آئیں کیونکہ یہاں خواتین خود کو لندن کے مقابلے میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں۔
یہ ردعمل اس وقت سامنے آیا جب حنا الطاف نے حال ہی میں لندن کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ کراچی واپسی کے بعد انہیں دوبارہ جیل جیسی زندگی گزارنا پڑے گی کیونکہ وہاں لڑکیاں آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتیں۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
حنا پرویز بٹ کا ویڈیو پیغام
حنا پرویز بٹ کے مطابق خواتین کا تحفظ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں اہم ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسا ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے جہاں خواتین بلاخوف نقل و حرکت کر سکیں۔
حنا پرویز بٹ کا پیغام مریم نواز کی حکومت کی ترجیحات کے گرد گھومتا رہا، جس میں خواتین کی نقل و حرکت کو سب سے اہم نکتہ قرار دیا گیا۔ ان کے مطابق صوبائی حکومت کی کوششوں کا مقصد ایسا ماحول بنانا ہے جہاں خواتین کسی خوف کے بغیر اپنے روزمرہ کام انجام دے سکیں۔
ویڈیو پیغام میں لاہور آنے کی دعوت بھی دی گئی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ردعمل کا لہجہ براہ راست اور جوابی نوعیت کا تھا۔ اس بیان کو حنا الطاف کے مؤقف کے جواب کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ لاہور میں خواتین کو ہراسانی اور تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ حکومتی موقف کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
حنا الطاف کے بیان کا پس منظر
حنا الطاف کی ویڈیو میں کراچی کے بارے میں ان کا تبصرہ ہی اس بحث کا مرکز بنا جس پر حنا پرویز بٹ نے ردعمل دیا۔ اس ویڈیو میں لندن کی سڑکوں پر آزادانہ چہل قدمی کا ذکر بھی شامل تھا۔
خواتین کی آزادانہ نقل و حرکت اور ان کے تحفظ کا معاملہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اہم سماجی موضوع سمجھا جاتا ہے۔ اس بیان اور ردعمل کو اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں شہروں کے ماحول اور خواتین کے احساس تحفظ پر رائے مختلف ہو سکتی ہے۔
دونوں خواتین کے بیانات میں شہروں کے موازنے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ایک طرف کراچی کو محدود ماحول قرار دیا گیا، جبکہ دوسری طرف لاہور کو محفوظ شہر کے طور پر پیش کیا گیا۔
خواتین کے تحفظ پر بحث کا اثر
خواتین کے تحفظ سے متعلق بیانات عوامی رائے پر اثر ڈالتے ہیں اور حکومتی اداروں سے عملی اقدامات کی توقع بڑھاتے ہیں۔ اس تناظر میں صوبائی سطح پر کیے جانے والے دعوے عوام کی جانچ کا موضوع بھی بن سکتے ہیں۔
یہ معاملہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ شہری ماحول میں خواتین کی آزادی اور تحفظ کے بارے میں مختلف آرا موجود ہیں۔ قارئین کو دونوں مؤقف سامنے رکھ کر خود رائے قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔
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